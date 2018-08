Ein Turnier als Hinführung zum Spitzensport

Von Jan Simecek

Während die Tennisturniere um den Vaihinger Löwen beim TV Vaihingen auf die Spitzenspieler in ihrer Altersklasse abzielen, sorgt sich der TSC Vaihingen mit dem neu geschaffenen Kids-Cup um den Breitensport und den Anschluss an ein solches Spitzenturnier. Am Wochenende waren