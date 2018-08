Ein kleiner Knochen – Stebe verpasst gesamte Saison

Von Michael Nachreiner

Von der Spielergewerkschaft ATP ist Cedrik-Marcel Stebe 2017 als Comeback-Spieler des Jahres zur Wahl gestellt worden. Nach rund zweieinhalb Jahren Pendeln zwischen Platz und Arztpraxis hat sich der Tennisprofi aus Enzweihingen in der vergangenen Saison bis auf Platz 78 in der Weltrangliste zurückgekämpft. Doch 2018 kam gleich zwei Mal der gleiche Rückschlag.

München/Enzweihingen. Cedrik-Marcel Stebe hatte sich Anfang des Jahres so gefreut. Unter den besten 80 Tennisspielern der Welt musste er sich nicht durch die Qualifikation beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, den Australian Open, quälen, sondern war direkt für die erste Hauptrunde qualifiziert. „Ich hatte im Dezember 2017 und im Januar dieses Jahres im Training auch gut gespielt“, berichtet der 27 Jahre alte Enzweihinger. Die Probleme mit dem Handgelenk, die ihn bereits im Herbst geplagt hatten, schienen überwunden. „Doch als ich die Qatar Open in Doha und die Australian Open gespielt habe, habe ich gemerkt, dass es wieder schlimmer wurde. Ich wusste, so werde ich nicht drei, vier oder fünf Stunden durchspielen können“, erklärt der Wahl-Münchner.

Die konservative Behandlung war gescheitert. Der Knochen, der bei Abklappbewegungen des Handgelenks an den Mittelhandknochen gestoßen ist, so dass die Sehne immer drüber sprang, hatte sich nicht zurückgebildet. „Beim Tennisspielen hat es immer wieder reingestochen“, erzählt Stebe. Eine OP war unausweichlich. „Wenn ich kein Tennisspieler wäre, hätte man das auch so weiter ausheilen lassen. Bis sich der Knochen aber vollständig zurückgebildet hätte, wären zwei, vielleicht sogar drei Jahre vergangen. Das war für mich keine Option“, berichtet er.

Bei dem Eingriff wurde der Knochen abgefräst. Die Wundheilung und auch die Reha verliefen gut. Fünf, sechs Wochen nach der OP durfte Stebe wieder einen Tennisschläger in die Hand nehmen. „Das war am Anfang komisch. Es war doch eine lange Zeit, in der ich nach der OP keinen Schläger in der Hand hatte. Und bei Ausholbewegungen hatte ich schon davor eher eine Schonhaltung eingenommen“, berichtet der 27-Jährige. „Das hat sich aber nach ein, zwei Wochen wieder gegeben.“

Intensiv feilte der Enzweihinger an seinem Comeback. „Als ich nach der OP im Frühjahr wieder angefangen hatte zu trainieren, hatte ich keine Schmerzen, nur ein Druckgefühl im Handgelenk. Das ist allerdings normal. Das Handgelenk musste sich ja erst wieder an die Belastung gewöhnen“, erzählt Stebe. Peu à peu steigerte der 27-Jährige die Intensität. Doch mit der Zeit stach es beim Training immer wieder rein. Das Abklären beim Arzt ergab, dass der Knochen nachgewachsen war, „wie eine Eisbergspitze herausragte“ (Stebe), und die Sehne wieder drüber sprang.

„Als die Schmerzen wieder aufgetreten sind, habe ich fast wieder voll trainiert – und vor allem auch fast wieder voll durchgezogen“, berichtet der Enzweihinger. Das große Ziel, bei den US Open in der letzten Augustwoche wieder aufzuschlagen, war in greifbarer Nähe. Doch das Handgelenk machte dem Wahl-Münchner wieder einen Strich durch die Rechnung. Der 27-Jährige musste sich ein zweites Mal unters Messer legen. „Eigentlich wollte ich jetzt schon in den USA sein, um ein paar Turniere als Vorbereitung auf Flushing Meadows zu absolvieren“, berichtet Stebe.

Erneut wurde der Knochen abgefräst. Wieder bekam Stebe einen Gips verpasst, den er seit ein paar Tagen aber wieder los ist. „Ich muss aber noch eine Schiene tragen, die ich nur wenige Stunden pro Tag für Reha-Maßnahmen ablegen darf“, berichtet der 27-Jährige. „Es geht aber zurzeit nur darum, die Beweglichkeit wieder herzustellen. Erst wenn das geschafft ist, kann man an Kräftigung denken.“

Bis Stebe wieder voll spielen kann, dauert es noch rund drei Monate, hat der Enzweihinger für sich selbst errechnet. Damit ist die gesamte Saison gelaufen. Stebe: „Ich plane damit, erst im nächsten Jahr wieder in die Tour einzusteigen. Ich lasse mir auch lieber etwas mehr Zeit, um mich voll auszukurieren.“ Zumindest darf er dann wieder unter dem sogenannten Protected Ranking starten. Das ist ein Mittelwert, der aus seinen Weltranglistenplatzierungen der ersten drei Monate nach seiner Verletzung errechnet wird und mit dem er innerhalb der ersten neun Monate nach seinem Comeback bei neun Turnieren starten darf. „Da ich im Januar noch gespielt habe liegt mein Protected Ranking bei etwa 95. Damit bin ich aber immer noch sicher bei den Grand-Slam-Turnieren dabei. In der Regel ist man bis Weltranglistenplatz 103 oder 104 direkt qualifiziert“, berichtet der Enzweihinger.