Sportler mit gewichtigstem Eindruck gesucht

Von Michael Nachreiner

Ganz oben auf dem Treppchen standen die Basketballer der BSG Vaihingen/Sachsenheim bei der VKZ-Leserwahl zur Mannschaft des Jahres im vergangenen Jahr nicht. Aber sie haben den gewichtigsten Eindruck hinterlassen. Unter den Körpern der Basketball-Modellathleten gaben die Beine des Podestes nach. In der Gunst der Leser standen aber die Fußballer des SV Riet am höchsten im Kurs. Bei den Sportlerinnen war es die Tänzerin Janina Weiser und bei den Sportlern der Skateboarder Jakob Dohse, die die Leser ganz nach oben auf das Treppchen hievten.

Um alle Nominierten noch einmal zu sehen, klicken Sie bitte durch die Bildergalerie:

Doch nun ist es zum 19. Mal an der Zeit, die Besten des Jahres zu küren und die Nachfolger von Jakob Dohse, Janina Weiser und den Fußballern des SV Riet zu feiern. Die Sportlerehrung der Stadt Vaihingen, in deren Rahmen auch die Sieger der VKZ-Leserwahl in den drei Kategorien Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres proklamiert werden, findet am Donnerstag, 12. März, und am Freitag, 13. März, statt – und wird erneut in der Stadthalle Vaihingen zum Treff der großen regionalen Sportfamilie werden.

Jeweils fünf Frauen, Männer und Mannschaften stehen für 2019 zur Wahl. Die Liste hat die Sportredaktion der Vaihinger Kreiszeitung mit Sorgfalt gesichtet und mit Bedacht gewichtet. Erneut sind die Kriterien hoch. Was zählt, sind Aufmerksamkeit, Meriten, aber auch eine sichtbare (Weiter-)Entwicklung. Eines eint die Kandidaten aus allen Sportarten: Sie haben 2019 für Schlagzeilen gesorgt, Titel, Medaillen und reichlich Sympathiepunkte gewonnen.

Wer die Vaihinger Sportler des Jahres werden, bestimmen auch in der 19. Auflage Sie, liebe Leserinnen und Leser. Ihre Stimme fließt zu einhundert Prozent in die Abstimmung ein. Für Ihre persönliche Wahl dürfen einzig die auf diesen zwei Sonderseiten genannten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften gewählt werden. Wer andere Namen auf seinen Original-Wahlcoupon schreibt, wird strikt aus der Wertung genommen.

Als Gewinn lockt wieder ein besonderer Leckerbissen. Für zwei Personen geht es zu einem Fußball-Bundesligaspiel des FC Bayern München in die Allianz-Arena mit Übernachtung – in der Saison 2020/2021. Damit schon die Anreise zum Erlebnis wird, stellt SEVO Automobile einen Pkw aus dem Volkswagen-Konzern für die An- und Abreise zur Verfügung. Die einzigen Kriterien für die Teilnahme am Gewinnspiel: Sie müssen den Original-Stimmzettel in der Vaihinger Kreiszeitung oder das Online-Formular hier korrekt und vollständig ausfüllen und bis zum Sonntag, 1. März, (Eingang in der Redaktion) an die Vaihinger Kreiszeitung, Stichwort Sportlerwahl 2019, Marktplatz 15, 71665 Vaihingen übermitteln.

Hier geht es zur Abstimmung.