Zwei Süddeutsche Meister aus dem Strudelbachtal

Weiterstadt/Nussdorf (red). Bei den süddeutschen Meisterschaften der BMX-Fahrer im hessischen Weiterstadt haben sich zwei Starter des MSC Strudelbachtal im ADAC den Titel geholt. Samuel Kern und Toni Skrzypek waren in ihren jeweiligen Klassen nicht zu schlagen.

Insgesamt sieben Akteure des Vereins, der sein Gelände im Nussdorfer Hardtwäldle betreibt, stellten sich bei den Titelkämpfen der Konkurrenz aus Baden Württemberg, Bayern und Hessen. Der kräftige Wind am ersten Tag hielt insgesamt 287 Fahrer nicht davon ab, sich auf der bestens präparierten Bahn packende Rennen zu liefern. Am zweiten Tag waren die Bedingungen noch besser.

In der Altersklasse männlich 17 bis 29 Jahre belegte Samuel Kern am ersten Wettkampftag den ersten Platz und am zweiten den zweiten. Das reichte in der Gesamtwertung für den Titel. In der gleichen Klasse wurde Paul Bloß Neunter. Er erreichte in den beiden Läufen die Plätze 15 und sieben. Ebenfalls Süddeutscher Meister wurde Toni Skrzypek bei den Boys 15/16. Er gewann sogar beide Läufe. Max Skrzypek – zwei Mal Rang drei – wurde in der gleichen Altersklasse Dritter. Bei den Boys neun und zehn Jahre ging Rang 13 an Hannes Michelberger, bei den Boys fünf bis acht Jahre wurde Silas Fechner Fünfter. Rang vier bei den Girls neun und zehn Jahre holte sich Chiara Fechner. Sie wurde in beiden Läufen Dritte.