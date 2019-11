Zum vierten Mal in Folge Deutscher Meister

Zum zweiten Mal in Folge ist den Indiacaspielerinnen des CVJM Enzweihingen Historisches gelungen. Im vergangenen Jahr haben sie zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den DM-Titel in der offenen Klasse bei den Meisterschaften des Deutschen Turner-Bunds (DTB) geholt. Nun schafften sie es bei den Titelkämpfen des Eichenkreuz-Verbands zum ersten Mal in der Vereinshistorie auf das Treppchen.

Bad Marienberg/Enzweihingen (red). Lediglich zwei Niederlagen haben die Indiacaspielerinnen des CVJM Enzweihingen bei den deutschen Meisterschaften des Eichenkreuz-Verbands hinnehmen müssen. Die erste kam in der Vorrunde. Zwar setzten sich Kristin und Lorriann Sparmann, Catrin, Lisa-Marie und Caroline Knoll sowie Inge Zimmermann in ihrer Gruppe gegen EK Nordhausen II (42:20), den CVJM Bindlach II (44:18), den CVJM Rußheim (40:24) und den CVJM Kamen (27:25) jeweils durch. Doch gegen die erste Mannschaft des CVJM Bindlach mussten sie eine knappe 28:31-Niederlage einstecken, so dass sie hinter den Bindlacherinnen Gruppenzweite wurden und es im Viertelfinale mit dem Dritten der anderen Gruppe, den CVJM Köln, zu tun bekamen.

Doch auch die Rheinländerinnen wurden nicht zum Stolperstein für die Enzweihingerinnen, auch wenn die Vaihingerinnen für den 35:30-Sieg einen Zwischenspurt in der zweiten Hälfte der Partie benötigten – im Eichenkreuz-Verband wird auf Zeit gespielt. In der Vorschlussrunde mussten Kristin Sparmann und Co. aber die Segel streichen. Gegen die „junge und starke Mannschaft“ der SG Sylbach/Pivitsheide (Betreuerin Inge Zimmermann) war den Enzweihingerinnen vor allem zu Beginn eine gewisse Nervosität deutlich anzumerken. Das kostete sie ein paar Punkte, so dass die Spielgemeinschaft aus dem nordrhein-westfälischen Kreis Lippe einen kleinen Vorsprung erspielte. Diesem – wenn auch knappen – Rückstand liefen die Vaihingerinnen den Rest der Spielzeit hinterher.

Damit blieb ihnen nur das kleine Finale. Doch dafür hatten sie noch einmal Blut geleckt. Zum einen hatten sie es in der Vereinsgeschichte noch nie geschafft, bei Eichenkreuz-Meisterschaften auf dem Treppchen zu stehen. Zum anderen winkte die Revanche gegen den CVJM Bindlach, gegen den sie in der Vorrunde ihre erste Niederlage hinnehmen mussten. Dementsprechend konzentriert gingen die Enzweihingerinnen auch von Anfang an an die Sache heran, erarbeiteten sich frühzeitig einen kleinen Vorsprung und gaben diesen bis zur Schlusssirene nicht mehr her.

Noch besser lief es beim Mixedteam des CVJM Enzweihingen. In der Vorrunde ließen Farin Sparmann, Sebastian Komander, Sascha und Liane Abel sowie Lara Bollmann überhaupt nichts anbrennen. Gegen EJ Pfaffenhofen setzten sie sich mit 42:26, gegen den CVJM Betzdorf mit 37:27, gegen die SG Sylbach/Pivitsheide mit 35:27, gegen den CVJM Denzlingen mit 41:30 sowie gegen EHG Karlsruhe mit 39:26 durch.

Den Siegeszug setzten die Vaihinger als Sieger ihrer Vorrundengruppe auch im Viertelfinale fort. Dort schlugen sie den Vierten der anderen Gruppe, den CVJM Ichenheim, mit 37:27. Auch in der Vorschlussrunde erneut gegen Pfaffenhofen ließen Farin Sparmann und Co. nichts anbrennen. Spannend wurde es eigentlich erst im Finale gegen EHG Karlsruhe. Das Spiel, das als Livestream im Internet übertragen wurde, wogte hin und her. Keine der beiden Mannschaften gelang es, sich einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Nach Ablauf der Spielzeit hatten aber die Enzweihinger knapp die Nase vorn. Damit bekamen sie bei der Siegerehrung zum vierten Mal in Folge den Wanderpokal überreicht, „der damit zu Hause wieder seinen Stammplatz einnehmen kann“, berichtet Betreuerin Zimmermann.

CVJM Enzweihingen Frauen: Kristin Sparmann, Lorriann Sparmann, Catrin Knoll, Lisa-Marie Knoll, Caroline Knoll, Inge Zimmermann.

CVJM Enzweihingen Mixed: Farin Sparmann, Sebastian Komander, Sascha Abel, Liane Abel, Lara Bollmann.