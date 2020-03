Würgegriff im Sport zieht sich zu

Vaihingen (nac). Der Würgegriff, den das Coronavirus um den Sport gelegt hat, zieht sich jeden Tag ein bisschen enger. Auf der außerordentlichen Präsidiumssitung am Donnerstagabend hat sich auch der Tischtennis-Verband Baden-Württemberg (TTBW) dafür entschieden, den Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung bis zum 17. April auszusetzen. Dies betrifft in der Region Württemberg-Hohenzollern den gesamten Pokalspielbetrieb, den Punktspielbetrieb bis einschließlich hoch zur Verbandsliga sowie den Individualspielbetrieb wie beispielsweise die Entscheide zu den Mini-Meisterschaften. Für den Spielbetrieb oberhalb der obersten Verbandsspielklassen ist der DTTB zuständig und hat ebenfalls den Spielbetrieb ausgesetzt. „Die Ausbreitung des Virus und die aktuellen Entscheidungen lokaler Behörden haben uns zu dem Schritt bewogen. Nur so kann eine gewisse Planungssicherheit erreicht werden“, heißt es auf der TTBW-Homepage.

Nachdem der Württembergische Fußball-Verband bereits am Donnerstag den Spielbetrieb in den Ligen, die unter seiner Aufsicht stehen, vorübergehend eingestellt hat, ist gestern auch die Oberliga-Spielkommission gefolgt. In den Oberligen der Männer, der Frauen und der Jugend finden vorerst bis zum 23. März keine Spiele statt.

Darüber hinaus hat die Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) ihre Vorgaben konkretisiert. Es wurden nicht nur die beiden nächsten Spieltage, sondern alle Partien bis zum 19. April abgesetzt.

Die Ausbreitung des Coronavirus’ einzudämmen, hat auch für den Sport oberste Priorität. WLSB-Präsident Andreas Felchle und WLSB-Vizepräsident Sportkreise/Vereine, Manfred Pawlita, empfehlen den Sportvereinen deshalb dringend, den Trainingsbetrieb bis zum Ende der Osterferien auszusetzen. „Der Schutz der Gesundheit hat oberste Priorität. Deshalb sollten alle Sportvereine einheitlich vorgehen und unabhängig von den Empfehlungen der örtlichen Behörden auch ihren Trainingsbetrieb bis zum 19. April absagen“, sagt Felchle.

Darüber hinaus haben der Badische Sportbund Freiburg, der Badische Sportbund Nord/Badischer Fußball-Verband und der Württembergische Landes-Sportbund gestern die Schließung der Sportschulen in ihrem Verbandsgebiet vereinbart. Bis 19. April wird der Betrieb an den Sportschulen Albstadt, Ostfildern-Ruit, Schöneck und Steinbach komplett eingestellt.