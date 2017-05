Drucken Vaihingen (rh). Die dritte Wettkampfrunde in der Vaihinger Kreisliga mit der Großkaliberpistole hat nur wenige Veränderungen an der Spitze ergeben. Weiterhin führen die beiden Vertretungen des VfS Maulbronn-Diefenbach die Rangliste an, allerdings mit dem Führungswechsel von der... »