Weissach setzt sich oben fest

Drucken Wenn die Turner der TG Ingersheim/Sersheim am Samstag um 11 Uhr beim Aufsteiger TSV Schmiden II antreten, ist dies der Auftakt in ihre zehnte Bezirksliga-Saison in Folge. Auch beim Saisonziel herrscht mittlerweile Kontinuität. Es geht darum, den... »