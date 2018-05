Walkingabzeichen beim TVS abgelegt

Sersheim (red). In Sersheim haben elf Teilnehmerinnen das Walkingabzeichen abgelegt. Manuela Kirschner, Rita Staiger, Claudia Girke, Karin Stricker, Ira Grau, Daniela Schechinger, Slata Göring, Angela Sladek, Melanie Fischer, Simone Gast und Claudia Grau waren gemeinsam mit Kursleiterin eine Stunde zum Walking um den Donnersberg unterwegs. Der nächste Termin fürs Walkingabzeichen in Sersheim ist am 17. Juli. Beim TV Sersheim gibt es einen Walkingtreff (dienstags 19 bis 20 Uhr) und das Walken mit Gymnastikübungen (montags 9 bis 10 Uhr). Treffpunkt ist jeweils an der Gymnastikhalle.