VSG sichert sich vorzeitig Aufstieg in die A-Klasse

Gündelbach (red). Nach 13 Siegen aus 14 Spielen gelingt den Volleyballern der VSG Gündelbach der vorzeitige Titelgewinn in der Mixedstaffel 2/4 B 1 Nord und damit der Aufstieg in die höchste Spielklasse im Bereich des Mixed-Volleyball. Am vorletzten Spieltag der Saison

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen