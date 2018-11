Von Turnabzeichen bis Massage ist alles drin

Sersheim (red). „Mit Spaß zum Alleskönner“ lautet der Slogan des Schwäbischen Turner-Bunds (STB), der jährlich im November die Sportvereine dazu anhält, sich am Tag des Kinderturnens zu beteiligen.

Beim TV Sersheim kümmerten sich die beiden Übungsleiterinnen Simone Gast und Karin Geske gemeinsam mit Turnwartin Melanie Fischer um die Organisation des Aktionstags. Mit Erfolg, denn zahlreiche Kinder mit ihren Eltern und Großeltern waren in diesem Jahr der Einladung gefolgt. Zu Beginn übermittelte der Sportkreisvorsitzende Matthias Müller Grüße vom Sportkreis Ludwigsburg und Turngau Neckar-Enz und bedankte sich für die Einladung. Sersheims Bürgermeister Jürgen Scholz ließ es sich auch nicht nehmen, allen jungen Teilnehmern viel Spaß zu wünschen. Los ging es mit den bunten „Kinder stark machen“-Luftballons und Mitmachliedern. Gemeinsam ging es dann an die aufgebauten Stationen, um die Aufgaben kennen zu lernen. Aufgeteilt in zwei Gruppen konnten die Kinder danach den „Turni run Parcours“ absolvieren. Hierfür gab es für alle Kinder eine Turni-Urkunde.

Beim Kinderturnabzeichen gab es Stationen, die man alleine und gemeinsam absolvieren konnte, wie zum Beispiel Werfen und Fangen, Rollen, Gehen, Rutschen, Balancieren. Mit Spaß und Eifer absolvierten die zwei bis acht Jahre alten Kinder die Übungen und erhielten alle das Turniabzeichen. Zum Abschluss gab es sogar noch eine kleine Massage, bevor es nach Hause ging.