Von ganz hinten auf Platz 32 vorgearbeitet

Nussdorf/Schladming/Kirchzarten (red). Beim laut Veranstalter mit 5000 Teilnehmern größten Mountainbike-Rennen Deutschlands in Kirchzarten sind auch neun Athleten des Teams Witttraining aus Nussdorf am Start gewesen. Und sie haben sich achtbar aus der Affäre gezogen. In der Teamwertung kamen die Nussdorfer auf den dritten Platz.

„Auf der Marathonsstrecke über 80 Kilometer und 2188 Hohenmetter haben wir sieben Fahrer gemeldet“, berichtet Teamchef Wolf-Thorsten Witt. Er machte sich gemeinsam mit Frank Riedle, Markus Stiller, Nico Ensinger, Stefan Bäuerle, Jens Böhmig und Dirk Hentschel auf die Strecke. Um in die Wertung zu kommen, mussten mindestens vier Fahrer aus dem Team innerhalb von 30 Sekunden die Ziellinie überqueren. „Leider ist das Knie von Patrick Gall so sehr entzündet, dass er im Moment nicht radfahren kann“, bedauert Witt. „Aus diesem Grund haben wir dann Bernd Kirchenmaier auf die Langstrecke geschickt und das Team neu aufgestellt.“ Erklärtes Ziel der Nussdorfer Mannschaft war, aufs Podium zu kommen. „Aber wir wussten von der sehr starken Konkurrenz“, sagt der Teamchef über die Ausgangslage. Er bildete mit Bäuerle, Hentschel und Böhmig die vier Fahrer, die in dem kurzen Zeitfenster von einer halben Minute das Ziel erreichen mussten. Dabei steckt Jens Böhmig eigentlich mitten in der Vorbereitung auf die Triathlon Challenge in Roth über die Ironman-Strecke in zwei Wochen.

Alle 15 teilnehmenden Teams starteten aus einem Block. „Wir konnten bis in den ersten Anstieg vorne mit dem Kona Team die Pace machen“, berichtet Witt. „Nach etwa acht Kilometern konnten konnten wir das Tempo nicht mehr mitgehen. Am Ende des ersten sehr langen Anstiegs nach 15 Kilometern lagen wir auf Platz drei. Das war unser Mindestziel.“ Bis Kilometer 50 lief es gut für die Nussdorfer. Witt: „Weil wir sehr viele andere Teilnehmer überholen mussten, wurde unser Team immer wieder auseinander gefahren. Das kostete immer wieder Zeit.“ An einer Verpflegungsstation verlor die Mannschaft dann plötzlich Böhmig, der seine Sattelstütze nachjustieren musste. „Das kostete Zeit, die wir nicht hatten“, bedauert der Teamchef. „Denn immer da, wo wir den Berg etwas hinunter schauen konnten, sahen wir das hinter uns liegende Team. Am letzten Anstieg kämpften wir dann mit allem was wir hatten und konnten so einen geringen Vorsprung von gerade mal einer Minute nach 80 Kilometern Fahrt ins Ziel retten.“ Die Mühe wurde mit fünf Fünf-Liter-Dosen Pils belohnt.

Auf der Ultra-Distanz über 114 Kilometer und 3170 Höhenmeter schickte das Team Witttraining Bernd Kirchenmaier und Patrick Krauth auf die Strecke. Krauth fuhr aus Startblock drei mit neuer persönlicher Bestzeit auf Rang 55 bei den Senioren 2. Mit einer Zeit von 5:24:01,8 Stunden hatte er sich um elf Minuten gegenüber dem Vorjahr verbessert. Für Kirchenmaier war das Rennen eine besondere Herausforderung. „Er ist unser bester Fahrer“, erläutert Witt. „Er fuhr dort aber zum ersten Mal und musste darum aus Startblock 15 starten. Das war ärgerlich, weil er so etwa 1500 Fahrer vor sich hatte, die es zu überholen galt und praktisch niemand mit ihm fuhr, mit dem er zusammen arbeiten konnte.“ Umso bemerkenswerter ist das Ergebnis. Kirchenmaier arbeitete sich kontinuierlich nach vorne und erreichte nach 5:05:51,9 Stunden als 32. seiner Altersklasse auf Platz 133 im Gesamtklassement das Ziel.

Bereits eine Woche vor dem erfolgreichen Radrennen im Schwarzwald hatte Witttraining mit einem Zweierteam an der Alpentour Trophy in Schladming (Österreich) teilgenommen. „Ich war gemeinsam mit Patrick Gall am Start“, berichtet Witt. „Es war ein schweres internationales UCI-Rennen über vier Etappen, von denen die letzte ein Bergzeitfahren war. Wir haben in unserer Altersklasse drei Mal den dritten Platz und beim Bergzeitfahren den zweiten Platz belegt.“ Die Königsetappe führte gleich am ersten Renntag über 70 Kilometer und 3100 Höhenmeter über technisch sehr anspruchsvolles Gelände. „Leider ist Patrick in einer Schotterabfahrt am ersten Berg gestürzt und hat sich am Knie und Arm verletzt“, sagt der Teamchef. „Wir konnten die Fahrt aber fortsetzen. In der zweiten Abfahrt habe ich mich dann in einem Trail überschlagen, zum Glück ohne Verletzungen. Nur der Lenker war verdreht.“ Doch Galls Knie entzündete sich und behinderte ihn auf den folgenden Etappen. Im Bergzeitfahren mussten 1300 Höhenmeter bewältigt werden. Die Nussdorfer bissen und überholten die zuvor Zweitplatzierten, die am steilen Berg abstiegen und schoben.