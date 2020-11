Vier Medaillen für die Schachjugend

Willingen (red). Im hessischen Willingen fanden die Deutschen Jugend-Einzelmeisterschaften im Schach statt. Die Württembergische Sportjugend (WSJ) gewann dabei vier Medaillen.

In der Altersklasse U 16 gewann Ruben Gideon Köllner (SF Deizisau) die Goldmedaille, Marius Deuer (SC Weiße Dame Ulm) landete auf dem dritten Platz. Über die Vizemeisterschaft konnte sich Jacqueline Kobald (SV Stuttgart-Wolfbusch) in der Altersklasse U 18 weiblich freuen. In der Altersklasse U 18 sicherte sich Nils Richter vom TSV Schönaich die Bronzemedaille.