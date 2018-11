Vier Könige sind erneut am Start

Stuttgart (red). Das ADAC Supercross Stuttgart verspricht höchste Spannung. Die deutschen Top-Piloten Dennis Ullrich und Dominique Thury bekommen es am Freitag und Samstag mit etlichen Stars aus Frankreich und Übersee zu tun. Gleich vier Könige von Stuttgart rücken an. Der Franzose Florent Richier siegte 2012, dessen Landsleute Gregory Aranda 2014 und 2015 sowie Cédric Soubeyras 2017. US-Fahrer Nicholas Schmidt gewann vor zwei Jahren in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Mit Tyler Bowers (USA) ist zudem der Gewinner der ADAC SX Cup-Serie 2017/2018 am Start.

Dennoch präsentiert sich Dennis Ullrich aus Kämpfelbach äußerst zuversichtlich. „Ich werden die ganze Hallen-Saison fahren, freue mich sehr auf den Auftakt in Stuttgart und fühle mich topfit“, sagt der 25-Jährige. Den größten Erfolg in der baden-württembergischen Landeshauptstadt feierte der vierfache ADAC MX Master Champion vor sechs Jahren als Gesamtdritter. Der Motocross-Spezialist stammt aus Rammingen im Alb-Donau-Kreis, wohnt aber inzwischen im Enzkreis. 16 Jahre ist es her, dass mit Andreas Boller letztmals ein deutscher Starter Gesamtsieger wurde. Seit 2005 triumphierten zudem ausschließlich entweder Franzosen oder Fahrer aus den USA. Der Kanadier Doug De Haan war 2004 der letzte Sieger, der nicht diesen beiden Staaten angehörte.

Tom Koch ist Hoffnungsträger in der SX2, besetzt mit jungen europäischen Piloten. Der 20 Jahre alte Wormstedter zählt zu den wenigen deutschen Nachwuchshoffnungen, die im internationalen Motocross mithalten können. In der zurückliegenden Outdoor-Saison fuhr er Weltmeisterschaftspunkte ein, bestes Resultat war ein achter Platz. „Nach einigen Jahren Supercross-Abstinenz und verschiedenen Verletzungen bin ich hochmotiviert und möchte eine gute Rolle in Stuttgart spielen“, betont der 20-Jährige aus Thüringen. Mögliche Supercross-Stars von morgen sind außerdem in den Klassen SX3 (an beiden Abenden am Start), SX4 (Samstag) und SX5 (Freitag) unterwegs.