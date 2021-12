Drucken Sportjournalismus. Meine berufliche Laufbahn hat bei einer Lokalzeitung angefangen, in der Sportredaktion der „Heidenheimer Neuesten Nachrichten“. Später wechselte ich zur „Heidenheimer Zeitung“ – damals gab es in der 50 000-Einwohner-Stadt an der Brenz erstaunlicherweise drei Tageszeitungen, die dritte... »