Vaihinger Duo wird Zweiter beim Online-Duo-Cup

Von Ralph Küppers

Kleinglattbach. Nach guten Erfahrungen mit Auftritten als Einzeltänzerinnen haben sich aus den Reihen der Vaihinger Dance Company jetzt drei Tanzpaare zusammengefunden. Beim Online-Duo-Cup des Turnierveranstalters DTHO haben die jüngsten Teilnehmerinnen am besten abgeschnitten. Aimee Kremeth und Luna Kienzle wurden Zweite der Master-Reihe und damit Zweite des Wettbewerbs. In ihrer Altersklasse Mini Kids (sechs bis neun Jahre) waren bei dem Hip-Hop-Wettbewerb zwölf Teams an den Start gegangen.

„Über das gute Abschneiden haben sich die beiden sehr gefreut“, berichtet Trainerin Sabrina Kienzle. „Da waren auch einige erfahrenere Kids dabei, die mit Sicherheit schon auf mehreren Turnieren getanzt haben.“ Für Sabrina Kienzles Tochter Luna war es nach dem Auftritt beim Solo-Cup vor ein paar Wochen das zweite Turnier, für Aimee Kremeth dagegen war es der erste Wettbewerb überhaupt. „Und bei Präsenzturnieren haben beide noch keine Erfahrungen“, ergänzt ihre Trainerin. Mit Übungseinheiten bei der Dance Company, wie Sabrina Kienzle ursprünglich gehofft hatte, wurde es wegen der coronabedingten Einschränkungen auch vor dem Duo-Cup nichts. „Aber die beiden sind befreundet und konnten zusammen trainieren“, berichtet sie. „Und weil sie beide noch nicht mit unseren Tanzgruppen aufgetreten waren, haben wir ihnen für diesen Wettbewerb ein Outfit bestellt. Ich finde es wichtig, dass die Tänzerinnen gleich aussehen. Bei Aimee und Luna kommt noch dazu, dass die beide fast gleich groß sind, die gleiche Haarfarbe haben und ihre Haare auch fast gleich lang tragen.“

Auf die Juroren müssen die beiden sehr schnell einen guten Eindruck gemacht haben. Denn bei dem Online-Wettbewerb wurden von den eingereichten Videos zunächst nur die ersten 45 Sekunden eingespielt. Danach entschieden die Richter, in welche Reihe, also Leistungsgruppe, die jeweiligen Paarungen einsortiert wurden. Die beiden Vaihingerinnen landeten mit sechs anderen Duos in der Master-Reihe, während die anderen fünf in der nachgeordneten A-Reihe gewertet wurden. Platz zwei beim ersten Auftritt als Tanzpaar – besser hätte es kaum laufen können. Allerdings blieb auch bei der Siegerehrung die Spannung bis zum Schluss erhalten. „Es war nicht wie bei normalen Wettbewerben, dass die Siegerehrung von hinten her erfolgt“, berichtet Sabrina Kienzle. Vielmehr seien bei der Online-Siegerehrung die Kästchen mit den Namen der Tänzerinnen über den Bildschirm gehüpft und hätten sich dann zu einer Reihe formiert. Mit jedem weiteren Kästchen in der Reihe wurde klarer, ob man eher vorne oder eher hinten landete. Das von Laura Kienzle und Aimee Kremeth schob sich fast ganz vorne in die Reihe.

Ganz so freudig überrascht wie ihre jüngeren Vereinskolleginnen waren Annina Kosubek und Zoe Goldmann dagegen nicht. Das Duo ging in der Altersklasse Juniors 2 an den Start. „Da waren es 41 Paare, und sie sind im Mittelfeld gelandet“, erzählt ihre Trainerin. „Sie waren nicht ganz so zufrieden, was ich auch verstehen kann. Aber es war schön, dass sie mitgemacht und endlich mal wieder getanzt haben.“ Außerdem komme es sehr viel darauf an, ob ein Paar mit seinem Tanzstil den Geschmack der Richter getroffen habe, ergänzt Sabrina Kienzle. „Ich war selbst schon Richterin und weiß, wie schwierig es ist, die Leistungen objektiv zu bewerten. Gerade wenn es so viele Teilnehmer sind, ist es ganz schwierig.“ Kosubek und Goldmann wurden in die Leistungsgruppe C einsortiert und belegten dort den fünften Platz.

Das Duo hat sich die Choreografie mangels gemeinsamer Trainingseinheiten selbst erarbeitet und einstudiert. „Training in der Tanzschule hatten wir leider nicht“, sagt Sabrina Kienzle. „Alle haben für sich zu Hause trainiert. Nur um das Video für den Wettbewerb aufzunehmen, durften sie nach Kleinglattbach kommen, wo in der Tanzschule eine gute Kamera aufgebaut war.“ Und das Schneiden der gewünschten Musik habe ihre ältere Tochter Amelie übernommen. „Ansonsten haben die Teilnehmerinnen alles allein gemacht, die Outfits ausgesucht und sind auch sonst sehr kreativ gewesen“, freut sich Sabrina Kienzle.

Das galt ebenso für Milene Sousa Leite und Melissa Delovska, die sich bei den Juniors 1 mit der riesigen Konkurrenz von 50 Paaren messen mussten. Nach den ersten 45 Sekunden ihres Clips wurden die Hip-Hop-Tänzerinnen in die Leistungsgruppe B eingruppiert. Dort kamen sie letztlich auf den dritten Platz. „Das war eine Superleistung“, freut sich die Trainerin mit ihnen. „Schließlich sind wir bei Präsenzturnieren noch nie irgendwo im Duo gestartet, sondern haben uns auf unsere Formationen konzentriert.“

Wann die Tänzerinnen wieder gruppenweise in die Übungseinheiten kommen dürfen, ist noch völlig offen. „Sie wollen alle wieder her“, sagt Sabrina Kienzle. „Aber im Moment bin ich froh, wenn sich ein paar Mädels überhaupt zu so einem Online-Wettbewerb motiviert kriegen.“ Und auch das Mitverfolgen des Wettbewerbs war eine neue Erfahrung. „Wir haben uns einen netten Vormittag draus gemacht im Wohnzimmer“, berichtet sie. „Mit Frühstück, denn gerade die Jüngsten waren ziemlich früh dran.“ Aber natürlich könne das einem Auftritt in der Halle einschließlich Busfahrt nicht das Wasser reichen. „Präsenzturniere sehe ich aber erst wieder für das nächste Jahr“, sagt die Trainerin. „Sonst wäre auch die Vorbereitungszeit zu kurz.“