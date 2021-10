Motorsport. Durch den Sieg in seiner Klasse und sogar den Gesamtsieg beim Automobilslalom des MSC Ladenburg auf der Kartbahn in Nussloch hat sich Udo Roller (RKV Lomersheim) in seinem RS-BMW M140i x-Drive vorzeitig den Meistertitel 2021 im Rhein-Neckar-Pokal gesichert.

