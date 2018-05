Udo Roller bleibt in Waldenbuch fehlerfrei

Nußloch/Lomersheim (red). Am Pfingstsonntag ging es für Udo Roller vom RKV Lomersheim nach dem Regen-Poker vor zwei Wochen in Nußloch in Waldenbuch wieder um die Pylonen. In seinem Geiger-BMW 330i schaffte er es im Industriegebiet Bonholz auf den zweiten Platz

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen