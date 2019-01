Turngala füllt die Arena

Ludwigsburg (aa). „Wenn Turnen einfach wäre, würde es Fußball heißen.“ Marc Haller („Erwin aus der Schweiz“) traf bei der Turngala als Pausenclown die Gefühle des Publikums. Die 31. Auflage der Schau des Schwäbischen Turnerbundes und des Badischen Turner-Bundes machte am Donnerstag wieder in Ludwigsburg Station. In der prall gefüllten MHP-Arena war unter dem Titel „Reflexion“ ein Mix aus Turnen, Gymnastik und Sport zu erleben, wobei sich die Gäste eher in den Zirkus (halt ohne Tiere) oder ins Varieté versetzt fühlten. Bei dieser Show soll Tradition auf Moderne treffen. Die Vorführungen werden in eine wahre Lichtorgie eingebettet und mit dröhnender Musik untermalt. Die Herren der Schöpfung treten fast durchweg mit nacktem Oberkörper auf. Die im vergangenen Jahr neu konzipierte Show mit Akrobatik, Jonglage, Sportgymnastik und -akrobatik trifft offensichtlich durchaus den Geschmack der Besucher. Das klassische Turnen am Barren und am Reck kommt immerhin auch noch vor, nur anders, als man es gewohnt ist. In Ludwigsburg durften zwei Gruppen des MTV für die Einstimmung sorgen. Bevor die Schau am 13. Januar in Stuttgart endet, gastiert sie am 8. Januar in Heilbronn.