Von Michael Nachreiner

Die Reit-WM hat hohe Wellen geschlagen. Vor allem der Distanzwettbewerb stand in der Kritik, nachdem nach dem Wettbewerb von 95 gestarteten Pferden 53 in einer Tierklinik behandelt werden mussten. Eins musste sogar eingeschläfert werden. „Tote Pferde gehen gar nicht“, sagt auch Maren Röhm. Die Distanzreiterin aus Ensingen plädiert aber für eine Differenzierung. „Behandeln ist nicht gleich behandeln.“

Tryon/Ensingen. 160 Kilometer in rund sieben Stunden – nicht zum ersten Mal kommt der Vorwurf auf, dass Distanzreiten an Tierquälerei grenzt. Vor allem, nachdem der Distanzreitwettbewerb bei der WM ein Pferd das Leben gekostet hat. Es musste aufgrund von Nierenproblemen eingeschläfert werden. Doch eigentlich entsprechen solche Wettbewerbe den ureigenen Neigungen von Pferden. Auch Wildpferde wandern in freier Wildbahn umher. „Eine Freundin mit einem Gestüt im Allgäu mit großen Weiden hat ihre Pferde mal mit GPS-Sendern versehen. Bei der Auswertung kam heraus, dass sie auf der Weide rund 20 bis 25 Kilometer pro Tag freiwillig zurückgelegt haben“, berichtet Maren Röhm.

Die Distanzreiterin aus Ensingen schränkt aber sofort ein: „Natürlich laufen die Pferde keine 160 Kilometer am Stück. Aber in der Haltung haben sie vielleicht sogar das schönste Leben. Alle sind in Offenställen untergebracht. Ich kenne keinen Distanzreiter, der sein Pferd in einer Box hält.“ Kritisch wird es dann, wenn Geld und Renommee ins Spiel kommen. Wer beispielsweise Weltmeister werden will, muss sein Pferd bis zum Äußersten antreiben. „100 Meilen, also 160 Kilometer, schaffe ich nur, wenn alles passt“, berichtet Maren Röhm. Da muss schon die Vorbereitung optimal sein. Die Pferde müssen perfekt untergebracht sein. Und ihre körpereigenen Speicher müssen aufgefüllt sein. „Zwar bekommen die Pferde auch auf der Strecke Wasser und Futter. Aber das ist wie bei einem Marathonläufer. Auch der kann nicht so viel zuführen, wie er während des Rennens verbraucht“, erklärt die Ensingerin.

Während des Ritts werden Pferde mehrmals einem Arzt vorgeführt

Dann gibt es auch noch die sogenannten Vet-Gates als Kontrollorgan, bei denen die Tiere nach einer jeweils bestimmten zurückgelegten Strecke einem Tierarzt vorgeführt werden müssen – und zwar innerhalb von 20 Minuten nach der Ankunft im Vetgate. „Als erstes wird der Puls genommen. Der darf nicht höher als 64 Schläge pro Minute sein. Ist er das, wird man weggeschickt und darf nur ein weiteres Mal wiederkommen“, berichtet Maren Röhm. „Außerdem muss das Pferd vortraben. Es wird die Kapillarfüllung kontrolliert. Das gibt eine Info, wie es mit der Dehydrierung steht. Die Darmgeräusche werden abgehört. Der Muskeltonus sowie die Rücken- und Gurtlage kontrolliert, ob es Verspannungen gibt. Und die Beine werden abgetastet, ob sie empfindlich sind.“ Dies geschieht zusätzlich zu den Vet-Gates während des Rennens als Eingangsuntersuchung vor dem Start sowie als Abschlussuntersuchung im Ziel.

Wird ein Tier als nicht 100 Prozent in Ordnung bewertet – und „da braucht es vielleicht nur mal komisch den Kopf zu bewegen“ (Maren Röhm) –, wird es disqualifiziert und muss in die Tierklinik. „Unter diesem Begriff versteht man aber nicht einen festen Bau mit allen Einrichtungen“, erklärt Maren Röhm. Eine Tierklinik bei einem Distanzreitenwettbewerb ist eher vergleichbar mit einem Feldlazarett. „Es sind ein paar Behandlungsboxen an der Strecke, auch wenn die ausgestattet sind wie eine normale Klinik mit Infusionen oder einem Röntgenapparat“, erzählt die Ensingerin. Aber oft seien Behandlungen auch rein prophylaktisch zum Wohl des Pferdes.

Letztlich liegt allerdings auch viel Verantwortung beim Reiter selbst. „Distanzreiter kennen ihr Pferd wahrscheinlich am besten. Da so viel Wert auf den Gesundheitszustand der Tier gelegt wird, können sie vermutlich am ehesten einschätzen, ob dem Tier etwas fehlt. Und dann muss man sich die Frage stellen, ob man auf die Gefahr hin weiterreitet, dass aus einem kleinen Problem ein großes wird. Es kann aber auch sein, dass das Pferd manche Dinge ausreitet“, berichtet die Ensingerin.

Reiter tragen große Verantwortung bei Distanzwettbewerben

Diese Frage stellt sich noch mehr im Hobbybereich, in dem Maren Röhm und ihre beiden Töchter Sina und Finnja unterwegs sind. Denn dort wird das Pferd nicht nur als Investment, sondern eher als Familienmitglied betrachtet. „Wir Hobbyreiter machen den Sport eigentlich, um schöne Ritte in einem anderen Gelände zu absolvieren. Da muss man noch nicht mal nach dem Weg suchen. Denn der ist ausgeschildert“, berichtet Maren Röhm. „Und wir reiten nicht die Tempi oder die Zahl an Wettbewerben wie die Pferde, die auf internationalen Wettkämpfen starten.“

Aber manchmal stehe man auch hier vor der Entscheidung, was man dem Tier zumuten kann. Bei den offenen deutschen Meisterschaften in Babenhausen im Sommer stellte sich Finnja Röhm zum Beispiel die Frage, ob sie den Schlussspurt von Nico Helta mitgehen sollte. Sie entschied sich dagegen. „Nicos Pferd White Pablo hat auch immer etwas Probleme mit dem Puls. Deshalb haben wir gesagt, wenn wir Glück haben, dann überzieht Nico und wir werden auf den dritten Platz vorgespült, wenn White Pablo die tierärztliche Untersuchung nicht besteht“, berichtet Maren Röhm. Am Ende ist dann aber doch nur der Holzplatz hinter Nico Helta und den Schwestern Moira und Nayla al Samarraie geworden. „Das ist immer blöd“, erklärt die Ensingerin. „Aber Finnja hat noch so viel Zeit. Manchmal sind wir allerdings vielleicht auch ein bisschen zu soft. Man ist jedoch auch hin- und hergerissen: Wenn man das Pferd in den 20 Minuten nicht runterbringt, weil man zu schnell geritten ist, waren die 120 Kilometer umsonst. Und so hatten wir nach dem Rennen und auch am Tag danach ein tolles Pferd.“

Trainingsprogramm für die Vierbeiner ist vielfältig

Die Vierbeiner können die Langdistanzen aber auch nicht ohne Training absolvieren. „Ein Pferd muss aufgebaut werden und muss sich für die Distanzen qualifizieren. „Wir steigen meist im Frühjahr mit kürzeren Strecken über 40 oder 60 Kilometer ein und steigern dann im Lauf des Jahres“, berichtet Maren Röhm. Dazu wird zu Hause trainiert. Das Pferd wird jeden Tag bewegt, wenn auch manchmal nur spazieren geführt. Denn es gilt: „Pro zehn Kilometer Distanzritt bekommen die beiden Pferde der Röhms, der Wallach Whiskey und die Stute Saida, jeweils einen Tag Pause“, erklärt die Ensingerin.

Dazu werden aber auch mal Dressur- oder Springübungen absolviert. „Das ist aber Gymnastizierung zur Gesunderhaltung“, sagt Maren Röhm. „Da müssen die Pferde auch mal den Rücken aufwölben, sich biegen oder durchlässig sein. Das hilft letztlich dem Tier auch beim Distanzritt. Und es macht den Pferden Spaß.“