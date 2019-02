Titelkämpfe im Steinstoßen

Schwäbisch Gmünd (red). Steinstoßen gilt als eine der ältesten Sportarten überhaupt. Überliefert ist, dass es bereits im Mittelalter Wettkämpfe in dieser Disziplin gab. Die württembergischen Hallenmeisterschaften, die der Württembergische Rasenkraftsport- und Tauzieh-Verband (WRTV) koordiniert, finden an diesem Sonntag in der Sporthalle Katharinenstraße in Schwäbisch Gmünd statt. Die Athleten kämpfen in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen um die Titel. Beginn der ersten Wettkämpfe ist um 10 Uhr. Svenja, Luca und Heiko Merita aus Horrheim haben aber nicht gemeldet.