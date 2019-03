Drucken Am Vormittag mit der Gruppe, am Nachmittag im Einzel – der Schwaben-Cup in Sersheim hat sich für die Wettkampfgymnastinnen des TV Sersheim ganz schön in die Länge gezogen. „Das ist alles schon etwas anstrengend“, erklärt TVS-Übungsleiterin Simone... »