Drucken Die Sportstadt Bietigheim-Bissingen ist bald um eine Facette reicher. Am Montag, 4. November, findet in der Halle am Viadukt erstmals ein Badminton-Länderspiel statt. Die deutsche U-20-Nationalmannschaft trifft im Rahmen der EM-Vorbereitung auf den amtierenden Europameister in dieser... »