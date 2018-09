SV Illingen verjüngt sein Badmintonteam

Von Ralph Küppers

Illingen. Für die Badmintonspieler des SV Illingen beginnt am Samstag in der Landesliga Neckar/Hohenlohe wieder die Punktejagd. Und nachdem die Mannschaft in der vergangenen Saison überzeugende Leistungen gezeigt und sich die Vizemeisterschaft gesichert hat, wäre es naheliegend gewesen, in diesem Jahr als Ziel den Aufstieg anzugehen. „Das haben wir bei einer Besprechung in der Mannschaft aber von Anfang an ganz klar gesagt, dass Aufstieg oder Meisterschaft überhaupt nicht unser Ziel sind“, rückt Matthias Munzig die Verhältnisse zurecht. Der Abteilungsleiter Badminton im SV Illingen betont vielmehr, dass eine Verjüngung der Mannschaft und damit eine Erweiterung des Kaders angestrebt wird.

An diesem Samstag steigt das Illinger Team mit einem Heimspiel in die Saison ein. Um 15 Uhr ist der SV Salamander Kornwestheim als erster Verein zu Gast in der Stromberg-Sporthalle. Die Kornwestheimer waren in der Vorsaison härtester Verfolger des SVI und schlossen auf dem dritten Tabellenplatz ab. Am Ende hatten sie drei Punkte Rückstand auf Illingen, das seinerseits nur einen Punkt hinter Meister DJK Ludwigsburg ins Ziel gekommen war. Alle weiteren Teams hatten größere Abstände.

Daraus Rückschlüsse auf das erste Saisonspiel ableiten will Munzig aber nicht. „Die Kornwestheimer sind stark, das wissen wir aus den vergangenen Jahren“, sagt er. „Aber natürlich kann sich die Mannschaftszusammensetzung seit Frühjahr verändert haben.“ So wie zum Beispiel beim Gastgeber des Auftaktspiels selbst. „Bei uns werden in dieser Saison mit Adrian Butschko und Lea Ensinger zwei Spieler zum Einsatz kommen, die bisher zum Stamm der zweiten Mannschaft gehört haben“, sagt Munzig. „Ihre Entwicklung und ihr Ehrgeiz sind positiv. Wir wollen jetzt beide in der ersten Mannschaft an das Liganiveau heranführen.“ Damit sei die Landesligamannschaft des SV Illingen künftig breiter aufgestellt. Denn bis auf Jonathan Hüther, der nicht mehr für den SVI spielt, sollen alle Aktiven der Vorsaison weiterhin zum Einsatz kommen. „Aber unser Ziel ist es jetzt auch, Lea und Adrian Spielpraxis zu geben“, sagt Munzig. „Und das wollen wir auch dann durchziehen, wenn es nicht immer die allerstärkste Konstellation für die Mannschaft bedeutet.“ Die Zuwächse aus dem Kreisligateam sollen auch gleich morgen beim Saisonauftakt dabei sein. „Wir sind am Samstag komplett“, verkündet Munzig. „Bis auf Julian Bopp.“ Der Illinger Mannschaftsführer ist im Urlaub.

Die Runde beginnt mit einem Einzelspieltag. Danach folgt der übliche Turnus mit Doppelspieltagen, an denen um 15 Uhr und um 19 Uhr jeweils eine Begegnung ausgetragen wird. Wie schon zu den Kornwestheimern will Munzig sich lieber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn es um die Spielstärke der übrigen Mannschaften in der Landesliga geht. „Aufsteiger TSV Schlechtbach hatte vor Jahren starke Schlüsselspieler, war aber sehr inhomogen besetzt“, erinnert er sich. „Damit hat die Mannschaft immer wieder unerwartet Probleme bekommen.“ Doch gegen alle übrigen Teams, die jetzt wieder in der gleichen Klasse sind wie Illingen, habe man seit Jahren nicht gespielt, sagt der Abteilungsleiter. Und auch wenn der Aufstieg nach der Erweiterung der Illinger Mannschaft kein Thema sein soll – der Abstieg aber nach Möglichkeit erst recht nicht.