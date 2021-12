Drucken Sportschiessen. Auch in der vierten Wettkampfrunde in der Vaihinger Kreisliga mit dem Luftgewehr hat der SV Hohenhaslach das mit Abstand beste Mannschaftsergebnis erzielt. Er übersprang bei seinem deutlichen 1110:1039-Heimsieg über den VfS Knittlingen zum vierten Mal in... »