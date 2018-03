SV Enzweihingen legt 1098 Ringe vor

Drucken Sersheim (red). Ein Großereignis jagt das nächste beim TV Sersheim: Nach den Gaumeisterschaften der Wettkampfgymnastinnen findet am heutigen Samstag der Schwaben-Cup des Schwäbischen Turner-Bunds (STB), ehemals Deutschland-Cup, in der Sport- und Kulturhalle in der Gemeinde an der... »