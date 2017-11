Vaihingen (rh). Mit einem deutlichen 836:792-Heimsieg gegen den SSG Güglingen haben die Sportpistolen-Spezialisten der SV Aurich ihre führende Position in der Unterländer Bezirksliga behauptet. Sie schicken sich an, mit einem Start-Ziel Sieg den angestrebten Wiederaufstieg in die Landesliga zu schaffen

