Die Stadt Mühlacker warnt vor einem gehäuften Auftreten des Riesenbärenklaus entlang der Enz und an Bachläufen. Bei Kontakt mit dem invasiven Neophyt kann es bei Menschen und Säugetieren zu schmerzhaften Quaddeln und Blasen kommen. Die Stadt warnt daher vor Körperkontakt und bittet darum, Standorte per Handy-Ortung an die E-Mail tiefbauamt@stadt-muehlacker.de zu melden. Foto: p