Sprittest kostet wertvolle Zeit

Lomersheim (red). Es ist das Wochenende des Udo Roller (RKV Lomersheim) gewesen. Am Samstag war er in der „grünen Hölle des Slaloms auf dem Heilbronner Wolfzipfel“ (Roller) beim Automobilslalom nicht zu schlagen. Auch sein Abstecher am Sonntag nach Asperg bescherte

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen