Sportverbände ziehen die Reißleine

Von Ralph Küppers

Vaihingen. Zum zweiten Mal in diesem bemerkenswerten Jahr der Covid-19-Pandemie ordnet die Politik ein weitgehendes Runterfahren von Kontakten an. Und zum zweiten Mal gehen die Sportverbände diesen Schritt schneller und gründlicher, als sie es hätten tun müssen. Wie im Frühjahr sprechen sie von der Fürsorge für ihre Mitglieder.

So hat der Baden-Württembergische Badminton-Verband (BWBV) bereits am 21. Oktober verkündet, die Hinrunde in allen Spielklassen unterhalb der Baden-Württemberg-Liga abzusagen. Damit hatte der SV Illingen mit seinen Teams in der Landesliga Neckar/Hohenlohe und der Kreisliga Enz schnell Planungssicherheit. Der Spielausschuss des BWBV hatte damit schon darauf reagiert, dass angesichts immer höherer Fallzahlen die Kreise und Kommunen angehalten waren, einen Spielbetrieb sehr kritisch zu prüfen – einen Flickenteppich mit Spielen unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen wollte man beim Badminton-Verband vermeiden. Wenige Tage später haben sich auch die Vereine der Baden-Württtemberg-Liga dafür ausgesprochen, die Hinrunde nicht weiterzuführen.

Der Basketball-Verband Baden-Württemberg (BBW) hat zunächst die Jugendspiele, kurz darauf auch alle Begegnungen der Erwachsenen bis Ende November abgesagt. „Sie kam nicht aus heiterem Himmel, aber in ihrer Vollkommenheit doch überraschend – die Entscheidung der Bundes- und Landesregierungen, unter anderem den Amateurvereinen ab dem 2. November eine sportliche Aktivität zu untersagen“, sagt BBW-Präsident Joachim Spägele. Jetzt gelte es, die Sportbegeisterten bei der Stange zu halten, die erneut auf ihr Hobby verzichten müssen.

Erst am Wochenende hatte sich das Präsidium der Deutschen Faustball-Liga (DFBL) darauf verständigt, trotz steigender Fallzahlen und eines Antrags auf Saisonverlegung die Hallenrunde der Bundesligen wie geplant starten zu lassen. Für die Vaihinger Männer in der 1. und 2. Bundesliga Süd wäre es damit am 7. November losgegangen, für die TVV-Frauen in der 2. Bundesliga West am 15. November (VKZ hat berichtet). Am Mittwochabend kam kurz nach der Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel die gegenteilige Ansage: „Auf Grund der Corona-Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz vom heutigen Mittwoch setzt die DFBL den kompletten Faustball-Spielbetrieb in ihrem Zuständigkeitsbereich ab sofort aus.“ Der geplante Start der Bundesligen entfalle auf jeden Fall, und ob es überhaupt eine Hallensaison gebe, stehe in den Sternen. „Eventuell denkbar wäre eine einfache Spielrunde in allen Ligen, die im Januar 2021 starten könnte“, teilt die DFBL über ihre weiteren Pläne mit, über die in Ruhe bis Dezember auf Grundlage des dann aktuellen Geschehens beraten werden soll.

König Fußball hat am vergangenen Wochenende allein im Raum Vaihingen weit mehr als tausend Zuschauer auf die Plätze gelockt. Mit Wirkung seit gestern haben die drei Fußballverbände in Baden-Württemberg in einem gemeinsamen Entschluss jegliche Spiele und auch den Trainingsbetrieb im Amateurbereich beendet. Von der Oberliga abwärts sind nicht nur Punkt- und Pokalspiele abgesetzt, sondern auch Freundschaftsspiele und jegliches Training verboten. „Die Entscheidung erfolgt bewusst bereits vor der rechtlichen Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse und aufgrund der sehr eindringlichen Appelle der Bundes- und Landesregierung. Insbesondere Ministerpräsident Winfried Kretschmann betonte, dass alle nicht notwendigen Kontakte bereits jetzt und insbesondere am Wochenende unterbleiben sollen“, teilt der Württembergische Fußball-Verband (WFV) mit. Zugleich verweist er aber darauf, dass er das Infektionsrisiko beim Fußball im Freien auch weiterhin als sehr gering einschätze.

Der Handball-Verband Württemberg (HVW) hat bereits am Mittwoch reagiert. „Der gesamte Spielbetrieb im Verbandsgebiet wird ab sofort ausgesetzt“, erklärte Präsident Hans Artschwager. „Wir werden schnellstmöglich Alternativen entwickeln. Es hat keinen Sinn, weiterzuspielen, wenn nur noch 25 Prozent der angesetzten Begegnungen ausgetragen werden.“

Beim Württembergischen Tennis-Bund (WTB) rauchten nach der Entscheidung der Politik gestern noch die Köpfe. „Derzeit ist noch nicht über die entsprechenden Landesverordnungen geklärt beziehungsweise veröffentlicht, was dies konkret für den Tennissport bedeutet“, teilte der WTB mit. Man arbeite mit Hochdruck daran, die entsprechenden Antworten zu bekommen und bitte darum, von Anfragen abzusehen. Von den Vaihinger Teams hätte an diesem Wochenende aber keins antreten müssen.

Für den Zuständigkeitsbereich von Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW) sollte gestern Abend geklärt werden, ob es an diesem Wochenende noch Spiele gibt, oder ob die Mannschaften ebenfalls in sofortige Zwangspause geschickt werden.

Der Volleyball-Landesverband Württemberg (VLW) hat den Vereinen weite Spielräume zugebilligt, ob sie an diesem Wochenende noch spielen oder bis Freitag 15 Uhr absagen. Allerdings sind von dieser Regelung die Vereine im Raum Vaihingen nicht betroffen – sowohl die VSG Gündelbach in der Mixed 2/4-Staffel A 1 als auch der VfB Eberdingen und der SV Iptingen in der Mixed 2/4-Staffel D 1 haben an diesem Wochenende spielfrei.

Anders sieht es im Profisport aus. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) 2 hat am Mittwoch kurz nach der Bund-Länder-Konferenz bekräftigt, spielen zu wollen und kommentieren die neuen Regeln so: „Diese haben bedingt auch Einfluss auf den Spielbetrieb im Profisport-Bereich. Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen finden die Spiele zum Saisonstart der DEL 2 ohne Zuschauer statt. Vorerst soll das Zuschauerverbot für den November gelten.“