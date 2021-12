Sportlich ins neue Jahr

Von Ralph Küppers

Fitness. Der Jahreswechsel ist die Zeit der guten Vorsätze. Traditionell hoch im Kurs steht das Vorhaben, künftig mehr Sport zu machen. Prinzipiell eine gute Idee – aber mit Bedacht. Wer jahrelang nur noch das Büro von innen gesehen oder sein Dasein als Couch-Potato gefristet hat, sollte es mit seinem Neujahrsvorsatz nicht überstürzen und auf keinen Fall von Null auf Hundert gehen.

Manche Fitnessstudios verzeichnen Anfang Januar einen regelrechten Ansturm. Wer sich kennt und darum mehr Antrieb davon verspricht – vor allem wenn sich der innere Schweinehund meldet – kann auch gleich ein Abo beim Studio seiner Wahl abschließen. „Aber man muss sich Zeit lassen, wenn man Erfolge sehen will“, warnt Jochen Neff, der als Personal Trainer arbeitet. Er ist staatlich anerkannter Sport- und Gymnastiklehrer und Sporttherapeut. „Der Körper braucht Zeit. Und je älter man ist, umso mehr Zeit braucht der Körper“, sagt der Kleinglattbacher. Das gilt nicht nur fürs Laufen, sondern eben auch für den Aufbau von Fitness. Wer aber langen Atem beweist, für den kann Neujahr tatsächlich den richtigen Anlass bieten, endlich mehr Sport zu machen.

Einfachste Variante: Spazieren gehen.

Wer nur etwas mehr spazieren gehen will, muss nicht viel beachten. Wer sich aber nach langer Pause aufs Rennrad schwingen, Ausdauerläufe machen oder im Schwimmbad Bahnen abreißen will, für den empfiehlt sich auch ein Besuch beim Arzt. „Ein sportmedizinischer Check sollte auf jeden Fall am Anfang stehen“, rät Neff. „Man hat oft kein eigenes Gefühl dafür und denkt, es kann doch nicht sein, dass die Leistungsfähigkeit so schlecht geworden ist.“ Es können nicht nur Muskeln und Gelenke schnell überlastet werden. Zu plötzliche Anstrengungen können auch auf Herz, Lunge und weitere Organe gehen, die mit dem Alltagstrott zwar klarkamen, bei unvermittelt verlangter Höchstleistung aber schnell kapitulieren. Gerade wer früher topfit war, läuft eher Gefahr, sich zu überschätzen und zu schnell zu viel erreichen zu wollen.

Suche nach den unbekannten Muskeln.

Das haben nicht zuletzt auch viele Fußballer in der Region zu spüren bekommen, als sie im Sommer nach schier endloser Corona-Zwangspause wieder ins Training eingestiegen sind – selbst wenn sich viele von ihnen zumindest zeitweise mit gemeinsamem Joggen oder Lauf-Challenges eine Grund-Fitness erhalten haben. Doch auch in ganz normalen Saisonvorbereitungen ist es ein bekanntes Phänomen, dass gestandene Kicker durch ein paar subtil erscheinende Übungen lahmgelegt werden. Gerade wenn Übungsleiter zur Abwechslung mit den Fußball-Einheiten mal Bekannte aus Richtung Physiotherapie einladen, um ein kleines Aufwärmtraining zu machen, spüren die Teilnehmer spätestens am Tag danach Muskeln, von deren Vorhandensein sie vorher keine Ahnung hatten. Neff berichtet aus eigener Erfahrung: „Als ich mal kurzzeitig bei einem Fußball-Zweitligisten war, hat der Trainer mich am Tag nach meiner ersten kurzen Einheit zur Seite genommen und gesagt, die 20 Minuten gestern wären für die Profis zu viel gewesen.“ Wer aber durchhält, belohnt sich mit einer Fitness, die er vorher vielleicht noch nie hatte. Es kommt darauf an, die richtigen Übungen zu machen, die passenden Geräte zu verwenden und sich mit professioneller Unterstützung optimal auf das gewünschte Ziel auszurichten. Wer den geplagten Rücken stabilisieren will, braucht völlig andere Übungen als jemand, der wieder ohne Verschnaufpause die Treppe bewältigen will. Nicht umsonst gibt es auch Herzsport-Gruppen, in denen der Körper unter ärztlicher Aufsicht beispielsweise nach Herzinfarkt oder -operation behutsam wieder in Richtung der früheren Leistungsfähigkeit gebracht wird.

Wer sich vom Arzt die Unbedenklichkeitsbescheinigung geholt hat, sollte im nächsten Schritt nach dem passenden Equipment schauen. „Das Material wie Sportschuhe, Ski oder Fahrradhelm sollte nicht zu alt sein oder zumindest gut passen“, sagt Neff. „Gerade ein Helm verliert seine Schutzwirkung, weil das Material müde wird. Und Laufschuhe – passen sie nach Jahren noch zum Fuß und zum Laufstil? Da hilft eine Beratung beim Orthopäden, im Orthopädiefachgeschäft oder in einem entsprechenden Sportgeschäft.“ Und weil nicht nur das Material ermüden kann, sondern Ermüdungsbrüche gerade bei Wiedereinsteigern nicht selten sind, betont Neff immer wieder: „Man sollte nicht meinen, man kann es noch so gut wie früher.“

Für alle, die nicht bei Wind und Wetter in der freien Natur unterwegs sein wollen, mag das Fitnessstudio der richtige Weg sein. Doch auch da geht es darum, sich fachkundige Anleitung zu holen. Es gibt in und um Vaihingen eine ganze Reihe an renommierten Studios, wo Anleitung durch Profis eine Selbstverständlichkeit ist. Wer sich aber während des Corona-Lockdowns das eine oder andere Gerät ins heimische Schlafzimmer oder in den Hobbykeller gestellt hat, sollte sich zumindest ein Mal professionellen Rat holen. „Viele haben sich einfach ein Rad oder ein Zuggerät gekauft“, sagt Neff. „Zur korrekten Ausführung der Übungen sollte man mal jemanden buchen, der einfach draufschaut, ob alles in Ordnung ist.“

Wenn alles passt, fehlt nur noch ein Plan.

Wenn Medizin-Check, Equipment, Ziele und die entsprechenden Übungen geklärt sind, geht es noch um die Intensität. Neff berichtet aus eigener Erfahrung, dass es gerade auf die Weihnachtszeit hin eine verstärkte Nachfrage nach persönlichen Trainingsplänen gegeben habe. „Die Kunden sagen dann ,Mach mir doch mal einen Plan, der Sinn hat‘, weil sie sich nicht überfordern wollen“, berichtet er. Es muss ja nicht gleich zum Ermüdungsbruch kommen, doch Überlastung sei gerade bei Wiedereinsteigern ein völlig normales Problem. „Viele sind übereifrig und trainieren zu viel“, sagt Neff. „Der Körper braucht aber Pausen zur Regeneration. Wer die notwendigen Ruhephasen nicht einhält, wird schlechter statt besser.“

Verletzungsanfälligkeit sinkt deutlich.

Wer diese Punkte beherzigt, dürfte nicht nur viel Spaß am Sport haben, sondern seinem Körper auch etwas Gutes tun. So wie es vor Jahren schon die Eishockeyprofis der Bietigheim Steelers erfahren haben. Als Neff dort eine Zeitlang für deren Fitness mitverantwortlich war, gab es nicht mehr den typischen Muskelkater nach einmaliger Anstrengung, sondern die Profis waren auch in den Bereichen fit, die der Sporttherapeut für wichtig hielt. „Damals ist vor den Playoffs der Trainer zu mir gekommen und hat erstaunt gesagt: ,Neff, wir haben keine Verletzten.‘ Damit hat er die Verletzungen wegen mangelnder Kraft und Koordination gemeint.“

Ob als Profi oder als Otto Normalverbraucher – die dosierte und bewusste Bewegung ist in jedem Fall sinnvoll. Und das muss nicht unbedingt Sport mit Leistungsgedanken oder im Team sein. Fit macht auch, bewusst zu gehen oder den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad zurückzulegen. Auch wenn das eher nach einem Vorsatz fürs Frühjahr klingt. Doch bei den aktuellen Temperaturen ließe sich auch gleich zu Neujahr damit anfangen.