Sportlerehrung ersatzlos gestrichen

Von Michael Nachreiner

„Es gibt auf der einen Seite keine Anhaltspunkte für eine Gefahrenlage – keine Infizierten, keine Verdachtsfälle. Auf der anderen Seite sollte man Veranstaltungen, die nicht unbedingt notwendig sind, nicht machen“, sagt Gerd Maisch. Der Oberbürgermeister hat die Sportlerehrung der Stadt ersatzlos gestrichen.

Vaihingen. Ein bisschen blutet Oberbürgermeister Gerd Maisch das Herz. „Es ist wichtig, die Athleten aus Vaihingen für ihre sportlichen Leistungen zu ehren“, berichtet das Stadtoberhaupt. „Die Sportlerehrung ist auch immer eine sehr schöne Veranstaltung. Und es steckt auch viel Arbeit drin.“ Doch die Ereignisse haben auch vor Vaihingen nicht halt gemacht. „Wir hatten viele Rückmeldungen von Sportlern, Eltern von Athleten und Vereinen, die in Sorge waren, ob es vernünftig ist, die Sportlerehrung in Zeiten von Corona abzuhalten“, berichtet der OB. „Darüber hinaus hatten wir auch Absagen von Gruppen, die für das Unterhaltungsprogramm gesorgt hätten. Deshalb haben wir uns entschieden, die Sportlerehrung ersatzlos abzusagen.“ Anders als in manch anderen Städten wie zum Beispiel in Leonberg und Ludwigsburg, in denen die jeweiligen Galas nachgeholt werden sollen, hält Maisch nichts davon. „Vielleicht im Oktober 2020 jemanden zu ehren, der seine Leistung im Januar 2019 geleistet hat, also fast zwei Jahre später, macht aus meiner Sicht keinen Sinn“, erklärt der Schultes. Die zu ehrenden Sportler werden ihre Medaille und ihre Urkunde voraussichtlich zugeschickt bekommen.

Nach Einschätzung von OB Maisch wäre Durchführung der Ehrung nur geringe Gefahr gewesen

Die Entscheidung fiel dem OB allerdings nicht leicht. Es gebe zwar auch in Vaihingen Personen, die vor allem in den Faschingsferien in Südtirol waren. „Aber es gibt keine Anhaltspunkte für eine Gefährdungslage – keine Infizierte, keine Verdachtsfälle“, berichtet Maisch. „Deshalb wäre es aus meiner Sicht eine geringe Gefahr gewesen, die Sportlerehrung abzuhalten. Aber man muss sich und die Athleten sowie ihre Begleitungen auch dieser nicht aussetzen. Deshalb werden alle Veranstaltungen der Stadt, die nicht unbedingt erforderlich sind, abgesagt.“ Ein Verwaltungskollege aus Calw habe ihm gestern sogar erzählt, dort gebe es die Empfehlung, alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern oder Besuchern abzusagen. „Das sorgt natürlich zusätzlich für Verunsicherung“, erklärt Maisch.

Seit gestern ist zudem eine Rechtsverordnung des Ministeriums für Soziales und Integration als oberste Gesundheitsbehörde von Baden-Württemberg in Kraft, die Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern oder Zuschauern untersagt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte schon am Montag empfohlen, Veranstaltungen jenseits dieser Schwelle abzusagen.

Von Absage ist auch Proklamation der Sportlerin, des Sportlers und der Mannschaft des Jahres betroffen

Von der Entscheidung der Stadtverwaltung, die Sportlerehrung ersatzlos zu streichen, ist auch die Proklamation der Sportlerin, des Sportlers und der Mannschaft des Jahres 2019 betroffen, die die Leser der VKZ gewählt haben. Traditionell wurden die ersten drei Plätze in den drei Kategorien im Rahmen der Gala in der Stadthalle bekanntgegeben. Ob die Proklamation derjenigen Sportler, die in der Lesergunst am höchsten standen, überhaupt und – wenn ja – in welcher Form nachgeholt wird, ist noch nicht entschieden. Dies wird aber nicht zeitnah passieren. „Wenn wir nur die jeweils fünf nominierten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften zu einer kleinen Zeremonie einladen würden, wären wir voraussichtlich bei mehr als 100 Personen, wenn der eine oder andere Athlet noch ein, zwei Begleitpersonen mitbringen würde“, erklärt Ralph Küppers von der VKZ-Sportredaktion. „In Zeiten coronabedingter Absagen wäre das schwer zu vermitteln.“