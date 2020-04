Sportkulturtipps für Zuhause: Musik

Von Michael Nachreiner

Für Sportverrückte sind die Tage trist. Livesport findet man praktisch nicht mehr. Im Fernsehen laufen nur irgendwelche Wiederholungen. Da hilft nur Ersatzprogramm. Zum Beispiel Bücher, Filme, Musik. Die gibt es nämlich auch aus der Welt des Sports. Unser Team aus Redakteuren um Sportchef Michael Nachreiner hat seine Favoriten zusammengestellt.

The Beatles: „Yellow Submarine“

Wie in der Regel immer lautet die Antwort in Musikfragen: die Beatles. Nur Genies bringen es fertig, aus drei Tönen den Refrain eines Kinderlieds zu erschaffen, das noch mehr als ein halbes Jahrhundert später jeder Mensch auf der Welt mitsingen oder -summen kann. Die deutsche Version gefällt besonders gut: „Zieht den Bayern die Lederhosen aus!“ Auf dass dieses Lied bald wieder aus Tausenden von Kehlen in deutschen Stadien erklinge.

Sportfreunde Stiller: „’54, ’74, ’90, 2006“

Es ist die Fußballhymne in Deutschland schlechthin. Selbst diejenigen, die mit Fußball nicht viel am Hut haben, können den Refrain im Schlaf mitsingen. Und zum Glück haben die Sportfreunde Stiller direkt nach der WM-Halbfinalniederlage gegen Italien den Text angepasst – und wir konnten bis zur nächsten Weltmeisterschaft 2010 wieder voller Inbrunst mitgrölen.

David Baddiel & Frank Skinner & The Lightning Seeds: „Three Lions“

Was den Sportfreunden 2006 für Deutschland gelungen ist, haben die Lightning Seeds in England bereits 1996 geschafft. Mit „Three Lions“ veröffentlichten sie aber eigentlich die Fußballhymne schlechthin. Kein Song hat jemals die unendliche Tragödie der englischen Nationalmannschaft besser besungen – und dabei immer noch ein Augenzwinkern parat gehabt. Unvergessen auch das Video zum Track, in dem die Sänger bekannte Szenen aus Länderspielen der englischen Nationalmannschaft nachstellen. Da die „Three Lions“, wie die Auswahl Englands genannt wird, 1996 bei der EM im Halbfinale knapp an Deutschland scheiterten, wurde auch dieser Track zwei Jahre später neu aufgelegt. Um das Trauma aufzuarbeiten, duellieren sich im Video zum Track zum Ende hin die Sänger mit deutschen Fans, die alle das Trikot von Stefan Kuntz tragen – und dieses Mal gewinnen die Engländer und recken letztlich den WM-Pokal in die Höhe, eine Melone, die in Senf getaucht wird.

Bill Conti: „Gonna Fly Now“

Kein anderer Song verkörpert wahrscheinlich das Gefühl, dass man mit harter Arbeit alles erreichen kann. Und er ist unweigerlich mit den 72 Stufen vor dem Philadelphia Museum of Art verbunden, die Schwergewichtsboxer Rocky, gespielt von Silvester Stallone, im gleichnamigen Film von 1976 zunächst beinahe hochkriecht und sie dann mit Leichtigkeit bezwingt.

Andreas Bourani: „Auf uns“

Es sollte ein Song über gute Freunde werden, wurde aber die Hymne für den Titelgewinn bei der Fußball-WM 2014 in Brasilien. Der Refrain drückte genau das Gefühl eines jeden Deutschen in diesem Moment aus: „Ein Hoch auf uns (uns), Auf dieses Leben, Auf den Moment, Der immer bleibt, Ein Hoch auf uns (uns), Auf jetzt und ewig, Auf einen Tag, Unendlichkeit“. Und seien wir doch mal ehrlich, wer hat sich nicht auch dabei ertappt, wie er die Zeilen mitsang oder -summte?

Gala: „Will Grigg’s on Fire“

Der Sommer 2016 war eher langweilig. Die Fußball-EM war nach der Aufstockung auf 24 Mannschaften zu einer Veranstaltung des Taktierens geworden. Ich erinnere mich noch gut an eine Diskussion unter Fußball-Experten, die das Achtelfinale Kroatien gegen Portugal zu einem der genialsten Spiele der Geschichte priesen, wenn man auf Anschauungsunterricht in taktischer Raffinesse brauchte. So erfreute ich mich an den kleinen Dingen – an den Teams für einen Sommer: Island! Wales! Nordirland! Und an ihrer Feierlaune, die ansteckte. Die ganze Fußballwelt besang damals Will Grigg zur Melodie von Galas „Freed from Desire“ – und das, obwohl der nordirische Sturmklopper keine einzige Minute während der EM zum Einsatz kam.