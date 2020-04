Sportkulturtipps für Zuhause: Bücher

Von Michael Nachreiner

Für Sportverrückte sind die Tage trist. Livesport findet man praktisch nicht mehr. Im Fernsehen laufen nur irgendwelche Wiederholungen. Da hilft nur Ersatzprogramm. Zum Beispiel Bücher, Filme, Musik. Die gibt es nämlich auch aus der Welt des Sports. Unser Team aus Redakteuren um Sportchef Michael Nachreiner hat seine Favoriten zusammengestellt.

Thomas Pletzinger: The Great Nowitzki

Das Eigentliche des Sports zu schildern, die Bewegungen, die sogenannten Abläufe, deren Summe Sport letztlich ausmacht, ist furchtbar schwer. Der menschliche Körper macht ja komische Sachen beim Sport, und dann geschehen auch noch unzählige Dinge gleichzeitig. Doch Pletzinger hat genau das geschafft. Er hat Deutschlands bestem Basketballer sieben Jahre aus nächster Nähe zugesehen – und mehr von ihm eingefangen als alle zuvor. Wenn man die Biographie liest, glaubt man fast, man könne den Rhythmus von Nowitzkis Bewegunungen spüren.

Sports Illustrated: Basketball’s Greatest

„Schaut man sich den Clip immer wieder an, fühlt es sich so an, als sähe man nicht ein willkürliches Play auf einem Basketballfeld, sondern vielmehr einen Tanz, der sorgfältig choreographiert wurde. Es geht nicht nur darum, wie sich die beiden Männer in Bezug zueinander bewegen. Ihre Schritte erzählen eine klare und einfache Geschichte: die der Kontrolle eines Mannes über den anderen.“ Dieser erste Satz der Einleitung sagt eigentlich alles über Basketball. In kaum einer anderen Sportart stehen sich Spieler der gleichen Position direkt gegenüber. Auf dieser Grundlage haben die Autoren von Sports Illustrated eine Gewichtung der besten Basketballspieler nach den einzelnen Positionen vorgenommen – Point Guards, Shooting Guards, Small Forwards, Power Forwards, Center und Coaches. Darüber hinaus werden die besten Drei-Punkt-Schützen, die besten Rebounder, die besten Verteidiger oder die besten Entertainer in ein Klassement gebracht. Ein wunderbares Lexikon, sich als Basketballer seine Vorbilder und Legenden noch einmal vor Augen zu führen – auch bildlich, denn das Buch verfügt über eine ganze Reihe an hervorragenden Fotos.

Ariel Fuchs & Steven Weinberg: Tauchparadiese

Eigentlich kein Sportbuch im herkömmlichen Sinne: „Tauchparadiese“ macht vielmehr Lust, die Welt zu erforschen – unter Wasser. Der Bildband ist ein tolles Werk für alle Tauchsportler, die in dieser tristen Zeit, in der sie zu Hause wegen des Kontaktverbots praktisch eingesperrt sind, ihrer Fantasie freien Lauf lassen und sich die nächsten Tauchabenteuer überlegen. wollen

Haruki Murakami: 1Q84

Das Werk an sich ist fast schon Sport: Das erste und zweite Buch gibt es mit knapp über 1000 Seiten in einer gebundenen Ausgabe, das dritte Buch hat noch einmal an die 600 Seiten. Die Protagonistin Aomame, in ihrer Jugend ein großes Volleyballtalent, ist dem Sport treu geblieben. Sie arbeitet als Fitnesstrainerin. Als solche hat sie Fähigkeiten erlernt, die es ihr ermöglichen, Menschen unbemerkt zu töten und so Vergewaltigungen sowie Kindesmissbrauch zu rächen. Über mehrere Monate hält sich Aomame verschanzt in einer Wohnung mit Stretching fit – passt also perfekt in unsere Zeit.

Ronald Reng: Spieltage

Heinz Höher war ein Allerweltsprofi. Er spielte „Halbstürmer“ beim Meidericher SV, wie der MSV Duisburg bis 1967 hieß, danach kurz in Holland, bei Twente, und schließlich beim VfL Bochum, als der noch in der Regionalliga West unaufsteigbar schien. Dort wurde er auch Trainer – und ist damit der bis heute am längsten amtierende Coach der Bochumer Bundesligageschichte. Außerdem arbeitete er in Griechenland und Saudi-Arabien. Mit ihm durchlebt Ronald Reng in „Spieltage“ von 2013 50 Jahre Bundesliga – aber wie! Ronald Reng erzählt nicht nur die Geschichte einer einzelnen Person. Er beschreibt ihr Schicksal immer als symptomatisch für einen bestimmten Abschnitt der Profisportgeschichte. In diesen nostalgischen Tagen (und wenige Monate nach Höhers Tod Anfang November 2019) besonders bewegend: wie unser Held am Ende seiner Laufbahn, zu Beginn der Zehnerjahre, den Kontakt zum Geschäft schleichend, aber endgültig verliert.

Nick Hornby: Fever Pitch

Dieses Buch darf in dieser Liste nicht fehlen: Das beste Fußballbuch der Welt. Eigentlich auch das einzige. Wichtigste Aussage: Es macht keinen Spaß, Fußballfan zu sein. Denn ein Fußballfan zu sein, bedeutet vor allem, leidensfähig zu sein. Die wenigen Glücksmomente empfindet Hornby intensiver als einen Orgasmus. Doch mehr Platz im Leben eines Fußballfans nehmen die Niederlagen, Misserfolge und schlechten Leistungen ein. Eine These, die eine hervorragende Debattengrundlage für die Tage in verpartnerter Selbstisolation ist. Oder auch nicht.