Sportkreis wächst um 1,1 Prozent

Ludwigsburg (red). Der Sportkreis Ludwigsburg hat einen Mitgliederzuwachs um 1,1 Prozent zu verzeichnen und ist damit weiterhin der größte Sportkreis. In Württemberg kamen gegenüber dem Vorjahr insgesamt 12 500 Mitglieder in den Sportvereinen hinzu.

Nach Jahren schwindender oder gleichbleibender Mitgliederzahlen vermeldet der organisierte Sport in Württemberg erstmals seit 2009 wieder Zuwachs. Allerdings betrug der Anstieg im Württembergischen Landessportbund (WLSB) nur etwa die Hälfte dessen, was für den Kreis Ludwigsburg gilt, nämlich 0,61 Prozent. Die Anzahl der Vereine ist mit 5707 beinahe konstant geblieben – im Vorjahr waren es 5717.

Im Sportkreis Ludwigsburg gingen im vergangenen Jahr in den 513 Vereinen 185 025 Personen ihrem Sport im Verein nach – ein Zuwachs von 1970 Mitgliedern oder 1,1 Prozent. Obwohl die Zahl der Vereine im Vergleich zum Vorjahr um fünf zurückging, ist der Sportkreis Ludwigsburg weiterhin der mitgliederstärkste der 24 Sportkreise im WLSB. Sportkreis-Präsident Matthias Müller sagt: „Auf das Ergebnis der Mitgliederstatistik können wir stolz sein. Es zeigt, dass der große Einsatz der überwiegend ehrenamtlich geführten Vereine Wirkung entfaltet, sich an den veränderten Bedürfnissen und Interessen ihrer Mitglieder auszurichten.“ WLSB-Präsident Andreas Felchle (Maulbronn) sagt zu den Ursachen des Effekts, dass es vor allem bei den Kindenr starke Zuwächse gab: „Ein Teil der Mitgliederzuwächse resultiert aus höheren Mitgliederzahlen in Vereinen mit Sportvereinszentrum und in solchen, die ihr Angebot explizit an Kinder richten.“