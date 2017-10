Sportkreis beruft Ursula Volz

Ludwigsburg (red). Der Sportkreis Ludwigsburg hat in Ursula Volz jetzt eine Inklusionsbeauftragte. „In einer Zeit, in der Inklusion in der Gesellschaft ein zunehmend wichtigeres Thema ist, betrifft es auch die Sportvereine und -verbände in immer größeren Umfang“, heißt es in einer Pressemitteilung des Sportkreises. „Es wird erwartet, dass beispielsweise Turnhallen barrierefrei sind und ebenso inklusive Sportangebote für Menschen mit Behinderung existieren.“ Volz ist jetzt Ansprechpartnerin der Vereine in diesen Dingen.