Solitude-Männerteam steht im Final Four

Mönsheim (red). Beim vierten Spieltag der Golf-Bundesliga in Herzogenaurach hat der Stuttgarter Golfclub Solitude sich die Teilnahme am Final-Four-Turnier gesichert. Mit gerade mal einem Schlag Abstand zu St. Leon-Rot kamen die Golfer, die auf dem Platz in Mönsheim daheim sind

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen