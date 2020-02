Singer verweist Nöltge und Lesic knapp auf die Plätze

Von Michael Nachreiner

Albert Singer, Achim Haubennestel und Lena Mayer haben sich erneut die Krone in Baden-Württemberg aufgesetzt. Die drei Karateka aus Vaihingen wurden in Ludwigsburg in ihren jeweiligen Klassen Landesmeister. Darüber hinaus erreichte Michael Lesic in der gleichen Klasse wie Singer Rang