Gaildorf/Vaihingen (red). Erfolgreiche Landesmeisterschaften im Para-Karate sowie in den Masterklassen für den Goju-Ryu-Karateverein Vaihingen: In einem vereinsinternen Duell im Finale hat sich Albert Singer in der Klasse gesitig behindert wieder einmal gegen seinen Freund Michael Lesic durchgesetzt. Der Kleinglattbacher holte

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen