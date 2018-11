Silber für die TSF bei Florett-DM

Ditzingen (red). Bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Erfurt haben die Florettfechterinnen der TSF Ditzingen, die in einer Startgemeinschaft mit dem TuS Stuttgart angetreten waren, die Vizemeisterschaft geholt. Im Degen kamen sie auf Rang fünf.

Nach einer kurzen Pause im Vorjahr sind sie mit dem festen Willen angereist, die Medaillentradition fortzusetzen. Zuvor hatten sie mehr als ein Dutzend Jahre mindesten eine Medaille geholt, darunter fünf Mal Gold im Degen. Diesmal waren die Chancen im Florett am größten. Die Vorentscheidung fiel gegen die TG Dörnigheim. Die Hessinnen siegten klar mit 6:3. Nachdem aber der heiße Titelfavorit Hannover ebenfalls gegen Dörnigheim verloren hatte, musste die Entscheidung gegen Hannover fallen. Monika Willrett, Annette Thrum und Hildegard Kienzle-Pfeilsticker führten zunächst, dann kam der Ausgleich. Die Führung wechselte in den folgenden Einzelgefechten laufend bis zum 4:4. Monika Willrett musste ins entscheidende Schlussgefecht. Auch hier stand es kurz vor Zeitablauf 4:4, dann gelang ihr aber der vielumjubelte fünfte Treffer, der Silber bedeutete. Gold ging an Dörnigheim.

Im Degen traten die Geschwister Monika und Ursel Willrett, Tanja Mayer und Annette Thrum an. Sie erkämpften sich den fünften Platz.