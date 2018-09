Siege bei größten Martial Art Games

Schwäbisch Gmünd/Vaihingen (red). Vor den Augen von mehr als 2000 Menschen sind auf dem Schwäbisch Gmünder Festplatz die zwölften Martial Art Games eröffnet worden – die größten, die es jemals gab. Mitten im Geschehen war der Vaihinger Karateka Achim Haubennestel. Er sahnte bei den Wettbewerben der Kampfsportler richtig ab und gewann unter anderem zwei Goldmedaillen.

Fürs große Publikum der Eröffnungsfeier gab es unter anderem einige Showeinlagen, von denen eine auch die Tai-Chi-Sektion des Württembergischen Judoverbands übernahm. Dieser gehört Haubennestel selbst mittlerweile fast 20 Jahre an. Am ersten Wettkampftag wurden die Kampfdisziplinen ausgetragen, ehe am Sonntag die Formenwettbewerbe anstanden – die Domäne von Haubennestel. Seine Bilanz lässt sich sehen. Bei neun Starts erkämpfte er sich neun Platzierungen. An diesem einen Tag verbesserte er seine Medaillensammlungen um zwei goldene, eine silberne und sechs bronzene Medaillen. „Und das ohne richtige Vorbereitung, weil der Familienurlaub eine höhere Priorität hatte“, berichtet der Sportler. „Samstag war Heimreise vom Urlaub und gleichzeitig Anreise zum Turnier, keine optimalen Bedingungen.“

„Die wichtigste Medaille war die in der Handicap Forms open Class“, berichtet Haubennestel. „Nicht wegen des Siegs, sondern weil es diesen Wettbewerb überhaupt gibt, den ich vor drei Jahren initiiert habe. So wie schon einige andere im Handicap-Sport.“ Allerdings bedauert der Vaihinger, dass eine fünfköpfige Delegation aus der Slowakei samstags schon wieder abreisen musste und damit beim Wettbewerb am Sonntag fehlte. Die zweite Goldmedaille gewann Haubennestel in der Klasse Nichttraditionell über 45 Jahre. Einziger Gegner war Michael Sarnitz. „Er ist der Mister Games und hat in der Vergangenheit schon unzählige Medaille gewonnen“, berichtet der Vaihinger. Seine Silbermedaille gewann er in der Kategorie Freestyle with Music, ebenfalls ab 45 Jahre. Die sechs 6 Bronzemedaillen verteilen sich auf Kategorien wie Karate Katas, Hardstyle und Softstyle.