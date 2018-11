SFI holen Kantersieg gegen Pforzheim III

Illingen (red) In der Schach-Bereichsliga Nord haben die SF Illingen mit dem 6:2-Erfolg einen so nicht erwarteten Kantersieg gegen Mitaufsteiger SC Pforzheim III geholt. Mit diesem klaren Sieg verschafften sich die Illinger Luft im Kampf um den Klassenerhalt.

Da Pforzheim III nur zu siebt antrat, lag Illingen zu Beginn bereits in Front. Nach gerade einmal zwei Stunden ergatterte Illingen den zweiten Punkt. Marcel Dubansky verbuchte in einer Partie, die beide Seiten für sich entscheidend hätten, können, am Ende den Punkt für sich. Den nächsten Punkt für Illingen spielte Thomas Grünert druckvoll heraus. Am Ende übersah sein Gegner eine Kombination und gab die Partie auf. Nach knapp vier Stunden verkürzte Pforzheim III, als Torsten Häfele seine Partie unglücklich verlor.

Thomas Clemens verbuchte aber nur wenige Minuten später den nächsten Punkt für Illingen. Er überrannte seinen Gegner förmlich und konnte sich den Gewinnweg quasi aussuchen. Nicht einfach hatte es Tilo Dubansky an diesem Tag. Im Endspiel schien der Sieg für beide Seiten möglich, aber er erzielte den entscheidenden Punkt zum Sieg. Die im Anschluss noch folgenden Unentschieden von Heiko Schmidt und Martin Zimmermann sorgten für den Endstand von 6:2 für die SF Illingen. Nach dem zweiten Spieltag in der neuen Liga steht Illingen nunmehr auf dem sechsten Tabellenplatz.