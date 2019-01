SF Illingen völlig chancenlos

Illingen (red). Gegen den amtierenden Tabellenführer Pfinztal hat es am letzten Spieltag für die Schachfreunde Illingen in der Bereichsliga Nord 4 nichts zu holen gegeben. Der Gast siegte mit 6,5:1,5.

Illingen konnte, obwohl fast in Bestbesetzung angetreten, kein einziges Brett für sich entscheiden. Bereits nach gut einer Stunde war die erste Partie vorbei. Marcel Dubansky übersah ein Zwischenschach und verlor dabei entscheidend Material. Eine knappe Stunde später musste dann Stefan Old einsehen, dass er zu viel Material in die Position investiert hat, und gab auf. Steffen Pfeifer konnte an diesem Spieltag ebenfalls nichts holen und verlor. Als Tilo Dubansky einen Angriff unterschätzte und in Anbetracht des unabwendbaren Matts aufgab, war die Begegnung für Illingen gelaufen.

Für ein wenig Schadensbegrenzung sorgten die nun folgenden Unentschieden von Martin Zimmermann, Thomas Clemens und Heiko Schmidt, ehe Thomas Grünert als Letzter seine Partie ebenfalls verlor. Durch diese Niederlage fiel Illingen auf den achten Tabellenplatz zurück.