Sersheims Teams qualifizieren sich

Ludwigsburg/Sersheim (red). Beim Schwaben-Cup Synchrongymnastik ist es in Ludwigsburg darum gegangen, sich dem Kampfgericht so synchron und fehlerfrei wie möglich zu präsentieren, um sich mit einer guten Leistung für den Deutschlandcup Synchrongymnastik im März 2020 zu qualifizieren. Hierzu wurde ein Dreikampf mit den Handgeräten Keulen, Reifen und Seil gezeigt.

Im Synchronwettkampf P 7 traten 14 Paare an, von denen sich zwölf für den Deutschlandcup qualifizierten. In dem starken Teilnehmerfeld waren auch vier Sersheimer Teams. Platz eins erlangten Anja Rau und Ramona Wagner vom TV Sersheim. Die Geschwister Scharnow vom TV Sersheim belegten den neunten Platz. Platz zwölf ging an die Sersheimerinnen Jana Neumann und Chiara Elvira Siroen, die damit die Qualifikation gerade noch schafften. Auf Rang 13 landete das TVS-Team Linda Mauch und Silvia Zlatkova.

Im Synchronwettkampf P 9 waren acht Paare am Start. Platz eins ging an das Geschwisterpaar Isabell und Sophia Kistermann der DJK-SG Ebingen vor Julia Biener und Laura Lenz des SSV Ulm auf Rang zwei. Dritte wurden Michelle Chayenne Kärcher und Julia Wolny vom MTV Ludwigsburg. Bei P 9 haben sich alle Paarungen für den Deutschlandcup Synchron qualifiziert.

Im landesoffenen Wettkampf P 4 und P 5 wurde jeweils ein Zweikampf mit einer Übung ohne Handgerät und einer Reifenübung geturnt. Im Wettkampf P 6 zeigten die Paare Übungen mit Keulen und Reifen. In diesem Wettkampf, der auf Landesebene endet, konnte somit auch der Nachwuchs schon Synchronwettkampfluft schnuppern. In der Leistungsklasse P 4 nahmen vier Gruppen des TV Sersheim teil. Das Paar mit Julian Deutsch und Maira Schwartze gewann vor Luisa Maier und Elodie Stamboulidis, Platz drei ging an Marlene Braun und Lea Fily. Vierte wurden Nisa Sert und Jana Klinger. Auch im Wettkampf P 5 zeigte sich der TV Sersheim stark und belegte mit Vivienne Eichler und Katharina Lea Götz Platz eins. Julia Marie Babies und Louisa Rieth wurden Zweite. In der Leistungsklasse P 6 belegte die TSG Tübingen die ersten zwei Plätze.

Ganz aufgeregt waren die kleinen Mädchen, delche im landesoffenen Wettkampf P-Gruppe ihre Pflichtübung als Gruppengymnastik zeigten. Bei P 5 präsentierten die Gruppen ihre Übung ohne Handgerät, im P 6 zeigten die Mädchen schon eine Übung mit den Keulen. Bei P 5 nahmen acht Mannschaften teil. Viele turnten die Übung zum ersten Mal. Es gewann das Team Lollipops der TSG Tübungen vor den Monkey Girls des selben Vereins. Platz fünf ging an den TV Sersheim, für den Julian Deutsch, Maira Schwartze, Luisa Maier und Jana Klinger antraten. Auf Rang sechs landete der TV Sersheim Nachwuchs mit Nisa Sert, Elodie Stamboulidis, Marlene Braun, und Lea Fily, dem auf dem siebten Platz die Sersheimer Youngsters folgten, für die Julia Babies, Liah Schwartze, Carla Amorelli, Lea Kalisch, Katharina Götz und Vivienne Eichler im Team waren.