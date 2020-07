Stuttgart (red). Die Stuttgart Scorpions verzichten auf eine Teilnahme an der German Football League (GFL) in der Saison 2020. „Wir haben uns als Verein dafür entscheiden, dass das Risiko, am Spielbetrieb teilzunehmen, zu groß ist“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Volker Lässing

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen