Schönheit brachliegender Sportstätten

Von Michael Nachreiner

Dort, wo im regulären Sportbetrieb Athleten über Siege jubeln oder enttäuscht zu Boden sinken, wo Zuschauer anerkennend Beifall klatschen, ihre Mannschaft anfeuern, an jenen Orten, die für Kurzweil sorgen und viele Menschen gemeinsam feiern lassen – dort herrscht seit Wochen Stille. Wer sich in diesen Tagen die Zeit nimmt, an den wegen der Corona-Zwangspause brachliegenden Sportstätten entlang zu schlendern, dem eröffnet sich in der Einsamkeit und Ruhe des Betrachters mitunter eine völlig neue Sicht auf die Sporthalle, die Tennisanlage oder die Stockschießanlage. Auch eine der namensgebenden Nummern auf der Eingangstüre der Sporthalle am Alten Postweg in Vaihingen birgt eine gewisse Schönheit. Andernorts erobern Löwenzahn und Gänseblümchen manche Fußballplätze zurück.

Der etwas andere Blick – er lohnt sich aktuell auf jeden Fall.

