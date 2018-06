Roller wird Dritter am Berg

Lomersheim (red). Udo Roller vom RKV Lomersheim hat es am Sonntag geschafft, sich hinter zwei seiner Dauerkonkurrenten beim Slalom des AMC Bonndorf im Schwarzwald den dritten Platz zu erkämpfen. Andreas Kühn vom MSC Mühlacker landete knapp dahinter auf dem fünften Platz bei sechs Startern in der Klasse F 11. Beide sammelten dadurch wertvolle Punkte für den DMSB-Slalom-Cup Südwest.

Das Wetter meinte es gut – es war sonnig und trotzdem nicht zu heiß. Nach der Sanierung der Bergstraße konnte der Slalom dieses Mal wieder in ungekürzter Länge gefahren werden. Mit Richtzeiten um eine Minute wussten Kühn und Roller schon vor dem Rennen, wo die Reise hingehen sollte. Doch schon im Training zeigte sich, dass Marc Schittenhelm (1:01,36 Minuten) und sein Vater Willi Schittenhelm (1:02,61 Minuten) die einzigen sein würden, die die Bestzeiten der Gruppe G (Serienfahrzeuge) schlagen können. Kühn (1:07,58 Minuten) hatte dabei etwas mehr Rückstand auf das Nebringer Vater-Sohn-Duo als Roller (1:04,86 Minuten).

„In den langgezogenen schnellen Kurven habe ich deutlich zu viel gebremst und wertvolle Zeit verschenkt“, lautete das Fazit des Lomersheimers nach den Trainingsläufen. So blieb im ersten Lauf die Uhr bei 1:04,19 Minuten stehen. Marc Schittenhelm (0:59,26 Minuten) und Willi Schittenhelm (1:02,05 Minuten) zogen weiter davon. Andreas Kühn verbesserte sich deutlich auf 1:05,82 Minuten. Roller versuchte noch mehr zu pushen, doch auch seine noch besseren Zeiten von 1:03,13 Minuten im zweiten und 1:02,95 Minuten im letzten Lauf sicherten lediglich seinen dritten Platz hinter Marc (0:59,41/0:59,08 Minuten) und Willi Schittenhelm (1:01,37/1:01,70 Minuten) ab.

Kühn (1:04,57/1:03,95 Minuten) musste am Ende noch Steffen Doner vom AC Horb auf seinem BMW M3 vorbeiziehen lassen und sich mit Platz fünf zufrieden geben. „Es war vorher schon klar, dass die BMW M3 mit der deutlich höheren Motorleistung am Berg nur schwer zu schlagen wären und deshalb bin ich mit Platz drei als ‚Best of the rest’ absolut zufrieden“, freute sich Roller darüber, dass er sein Ziel am Berg erreicht hatte. „Schade, dass Andreas Kühn den dritten M3 noch so knapp durchlassen musste.“