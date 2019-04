Roller siegt auf seiner Lieblingsstrecke

Lomersheim (red). Udo Roller (RKV Lomersheim) hat an seinem zweiten Wettkampfwochenende in dieser Automobilslalomsaison den ersten Sieg eingefahren. Er gewann auf der Leonberger Solitude. Außerdem sicherte er sich die Plätze zwei und zehn in Heilbronn.

Auf dem Verkehrsübungsplatz Wolfszipfel