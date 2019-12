Roller setzt erstes Ausrufezeichen

Drucken Mannheim/Bietigheim-Bissingen (red). Die Männer des Bietigheimer HTC bekommen weiter keine Konstanz in ihre Leistungen. Beim TSV Mannheim III hat die Mannschaft von Trainer Can Yurtseven in der 1. Hockey-Verbandsliga mit 4:6 (1:2) verloren und damit gleich zu... »