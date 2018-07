Roller gewinnt seine Klasse

Lomersheim (red). Udo Roller vom RKV Lomersheim hat beim Automobilslalom des MSC Calw auf seinem Geiger-BMW einen sicheren Sieg in einem starken Starterfeld von sieben Fahrzeugen geholt. Damit sicherte er sich wichtige Punkte im ADAC-Bezirkspokal-Nord-Württemberg und dem Gerhard-Mitter-Solitude-Cup.

Da es sich beim Slalom auf einem in Haiterbach um eine Clubsport-Veranstaltung handelte, mussten alle Fahrzeuge in Rollers Klasse F 11 (ab 2000 Kubikzentimeter) mit straßenzugelassenen Semi-Slicks an den Start gehen. „In den letzten beiden Jahren bin ich in Haiterbach nicht mehr gestartet und kenne deshalb die geänderte Streckenführung leider nicht“, sinnierte der Lomersheimer vor dem Start. Nach Zeiten der Schnellsten knapp unter einer Minute wollte auch Roller gerne zweistellig bleiben. Doch im Trainingslauf versagte die Lautsprecheranlage der Zeitnahme, und keiner wusste wie schnell er eigentlich war. „Schlecht, wenn du keine Infos zur Zeit hast und nicht weißt, wo du stehst“, ärgerte sich Roller über den technischen Defekt.

In den Wertungsläufen wurden die Zeiten dann wieder durchgegeben, und der RKV-Fahrer setzte sich mit 0:59,03 Minuten deutlich vor Markus Meidel (MSC Walldürn, 1:01,86 Minuten) auf BMW M3, Martin Klahn (ADAC OC Winnenden, 1:02,30 Minuten) auf BMW 325i, Steffen Doner (AC Horb, 0:59,52 Minuten plus drei Sekunden für einen Fehler) auf BMW M3 und Sebastian Schmidt (MSC Herrenberg, 1:00,40 Minuten plus drei Sekunden für einen Fehler) auf BMW 328i.

Im letzten Lauf durfte Roller als Vorletzter vor Meidel und Doner auf die Strecke. Klahn (1:00,99 Minuten) und Schmidt (1:00,80 Minuten) schafften als erste die Minuten-Marke nicht und mussten noch zittern. Dann zeigte Roller mit 0:58,66 Minuten seine ganze Klasse. Damit verwies er auch die beiden Letzten Meidel (1:00,90 Minuten) und Doner (0:58,80 Minuten, jedoch plus 15 Sekunden für ein ausgelassenes Tor) auf die Plätze. So stand der Lomersheimer am Ende ganz oben auf dem Podest.